Covid-19. L’imam Badrou sur la réouverture des mosquées : ‘’les prières formulées ont porté fruit’’

Suite l’adresse à la nation du chef de l’Etat, le lundi 15 juin dernier à la télévision nationale, allégeant l’Etat d’urgence sanitaire pour le grand Conakry, tout en annonçant la réouverture des lieux de culte ‘’mosquées et églises’’ dans les villes qui n’ont enregistré aucun cas dans les 30 derniers jours, le secrétaire régional des affaires religieuses de Labé est aux anges.

Rencontré, El Hadj Thierno Mamadou Badrou Bah a confié que c’est la résultante des prières formulées par les fidèles et exaucées par Dieu.

« Si dans son décret, le chef de l’Etat a annoncé que les mosquées peuvent être rouvertes dans les villes où la maladie de Covid-19 n’a pas été enregistrée dans les 30 derniers jours, nous remercions Dieu, et nous, nous disons que ce sont les différentes prières formulées qui ont porté fruit. Si les mosquées sont rouvertes, nous pourrons mieux sensibiliser les fidèles, puisque tout le monde vient à la mosquée. Donc nous allons profiter pour leur expliquer comment appliquer les différentes mesures prises par les autorités sanitaires, histoire de bien respecter les gestes barrières, et les mesures sanitaires. D’abord nous ne voulons pas que la mosquée soit une source de contamination de la maladie, nous ne voulons plus que les mosquées soient de nouveau fermées si toutefois elles sont rouvertes. C’est pourquoi si on dit que les mosquées sont rouvertes, nous demandons à tous les imams dans leurs sermons, de sensibiliser les fidèles sur l’hygiène, le nettoyage des mains, le port des masques, la distanciation, bref de bien rappeler aux fidèles que la maladie est toujours là, donc de faire beaucoup attention », lance le petit-fils de Thierno Aliou Bhoubha Diyan.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83