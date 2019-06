L’imam Karamba Diaby invite Nanfo à se repentir : ‘’il doit demander pardon à Dieu. S’il continue, il doit être emprisonné’’

Le deuxième imam de la grande mosquée Banlieue de Kindia, Elhadj Karamba Diaby désapprouve le geste du prédicateur et célèbre professeur N’ko Nanfo Ismaila Diaby, l’imam qui a dirigé la prière en maninka dans une mosquée à Kankan, 2è ville de Guinée, le jour de laylat al-qadr. Le responsable préfectoral de la ligue islamique l’a invité à se repentir en demandant pardon non seulement à Dieu, mais aussi aux responsables religieux

« Il faut qu’il comprenne que le Coran est la voix de Dieu, il ne peut pas être changé. Depuis que Dieu a créé le monde, on l’adore dans la langue du Coran. Comme il a fait descendre le Coran dans la langue Arabe à travers son messager, il a dit : »si tu veux diriger la prière, tu le fais dans la langue autorisée par le Coran ». Vouloir changer cela pour l’amour de ta langue, ce sont des erreurs et la voie de Satan. Nous allons dire à notre frère Nanfo d’avoir peur de Dieu et de lui demander pardon. Egalement, demander pardon aux responsables religieux pour son acte qui n’honore pas notre religion », dit-il.

Poursuivant, Elhadj Karamba a indiqué qu’il n’est pas mal de faire des bénédictions et traduire le Coran dans n’importe quelle langue mais, dit-il, c’est anormal de prier dans une autre langue que l’arabe.

»Il n’est pas mal de traduire le Coran dans n’importe qu’elle langue pour permettre aux gens de comprendre mais, s’arrêter pour prier, tu dois le faire par la manière indiquée par Dieu. Si tu fais le contraire, on va dire que tu n’es plus musulman parce que tu n’as pas fait ce que Dieu a dit. S’il n’arrête pas, il doit être emprisonné pour ne pas que ça se répète en Guinée. Notre frère a fait des erreurs parce qu’on ne doit pas le faire. Il n’a qu’à traduire pour les gens dans leurs langues mais, diriger la prière dans une autre langue n’est autorisée par Dieu, ce sont des erreurs. Quiconque ne lui dit pas, le trompe parce qu’on ne doit pas le faire. N’importe qui l’aide dans cette lancée doit comprendre qu’il laide à faire un travail que notre religion ne recommande pas, il l’aide à faire des péchés et lui-même ne sera pas épargné par la colère de Dieu. Tu ne vas jamais montrer dans un hadith là où le prophète a dit qu’on peut prier dans une autre langue. Le prophète n’a pas fait, ses compagnons n’ont pas fait, aucun croyant n’a fait sauf cet homme, il doit demander pardon à Dieu. S’il ne le fait pas, la loi doit l’arrêter et le mettre en prison. Il peut faire des bénédictions en maninka, la traduction dans sa langue mais, il n’a qu’à arrêter de prier en maninka. Certes, la langue du Coran est en arabe mais, c’est différent de la langue arabe. Ce que les arabes disent chez eux est différent de la langue de Dieu. C’est pourquoi, il y a beaucoup d’arabes qui ne peuvent pas lire le Coran. La manière qu’on cherche à lire et comprendre, c’est de la même manière qu’ils (les Arabes) cherchent à lire et comprendre même si c’est en arabe. Dites à Nanfo d’avoir peur de Dieu et d’arrêter de le faire », conseille le chef religieux de Kindia.

Mohamed Cissé, envoyé spécial à Kindia

+224 623-33-83-57