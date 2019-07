L’imam Nanfo Diaby en exil dans son propre pays ? Son message qui émeut la toile (vidéo)

Exilé dans son propre pays? C’est possible en Guinée. L’imam et célèbre prédicateur Nanfo Ismaël Diaby qui a dirigé la prière en maninka la nuit du destin (laylat al qadr) a finalement quitté Kankan, la 2è ville de Guinée pour Siguiri. Il dit être victime de menaces et de persécutions pour son choix.

Sur la toile, les soutiens se manifestent en faveur du professeur N’ko qui a décidé à jamais de rompre avec les pratiques anciennes de la religion musulmane. Il a fait un message dans lequel il confie que des héros noirs ont été trahis ou tués pour leurs idées avec la complicité de leurs propres frères africains. La toile est émue. Regardez !!!

