Limogeage du ministre Cheick Taliby Sylla : voici ce qu’en pensent des citoyens de Kindia…

Cheick Taliby Sylla natif de la ville des agrumes jusque-là Ministre de l’énergie a été éjecté du gouvernement guinéen suite à un décret du président Alpha Condé lu au soir du mardi 12 mai 2020 sur les antennes des médias d’Etat. Ce limogeage fait couler encre et salive dans la Cité de Manga Kindi Camara. Histoire de dire que des Kanyakas ne digèrent pas encore ce limogeage. Pour certains d’entre eux d’ailleurs, il faut le retour du natif de Kindia dans la niche du pouvoir. Par contre, d’autres parlent d’un limogeage justifié.

C’est après 6 ans de service à la tête du ministère de l’énergie que Dr Cheick Taliby Sylla a été foudroyé par un décret présidentiel au soir de ce mardi.

Pour Youssouf Sanoh, ‘’le natif de Kindia ne faisait plus le travail de l’ingénieur qu’il est’’. « On pourrait dire dans la gestion du ministre Cheick Taliby Sylla il y’a eu beaucoup de ratés, il a manqué l’occasion d’inscrire en lettres d’or son nom dans l’histoire contemporaine de notre pays avec l’exécution de la réalisation des grands projets hydro-énergétique pour améliorer la desserte en électricité de notre pays. Il avait commencé par une bonne lancée avec le projet de Kaléta jusqu’à ce qu’il accède au Ministère de l’énergie mais la suite n’a pas été reluisante, car il ne faisait plus le travail de l’ingénieur qu’il est mais faisait le travail du politicien qu’il n’était pas. Donc il s’est brûlé les ailes avec les flammes de la politique politicienne. Quand la hiérarchie faute c’est le subordonné qui porte les pots cassés. Sinon Check que moi je connais, ne devrait pas sortir par la petite porte. Il devrait lui-même démissionner depuis longtemps. Parce que ce Ministère-là est à vrai dire géré par le pouvoir central, c’est-à-dire Sèkhoutouréya. Donc c’est le système d’Alpha même qui doit sauter. Car c’est le système qui est pourri. Pour preuve, comment peut-on injecter plus de 3milliards de dollars dans ce secteur et que les bas peuples croupissent dans l’obscurité. Mais c’est gravissime ce qui se passe dans notre cher pays avec la mauvaise gouvernance » déplore -t-il.

Pour Seydouba Camara, habitant le quartier Fissa, le décret du Président Alpha Condé est une totale déception. « Je suis tellement déçu par le décret d’hier que je ne sais quoi dire. Parce que Cheick Taliby Sylla est tout pour Kindia. Il s’est mobilisé pour l’électorat ici, c’est lui qui a donné le référendum à Alpha à Kindia. Mais ce décret nous a rendus malades. Aujourd’hui tout le monde est malade à Kindia parce que c’est un Monsieur qui se bat nuit et jour pour cette ville » témoigne-t-il.

C’est la même déception qui fait rage chez les femmes vendeuses au marché Avaria. « Vraiment nous sommes estomaquées. Alors nous demandons humblement le retour de Cheick. Sinon, nous, nous serons obligées de prendre toutes nos dispositions concernant le parti au pouvoir. Car c’est un acte qui est loin d’être la solution. Si nous parlons du délestage aujourd’hui c’est parce qu’il y’a le courant. Et qui a donné le courant à la Guinée si ce n’est que Cheick. Donc il faut que le Président revienne sur sa décision ou bien, nous, nous allons prendre nos précautions concernant le parti RPG. Si ça ne va pas on va se désolidariser du parti » a lancé Marie avaria Bangoura la présidente des femmes d’avaria.

Chez Arafan Abou Camara, le Secrétaire général du RPG-Ar-en ciel de la sous-préfecture de Friguiagbé, c’est de l’ingratitude de la part du président. « C’est grâce à Cheick Taliby Sylla que toutes les 10 sous-préfectures de la préfecture de Kindia se sont ralliées à la cause du RPG. Donc si nous entendons qu’ils l’on limogé hier (mardi 12 mai 2020 ndlr), ça ne peut être qu’une déception pour nous. Parce que le Président ne devrait pas le remercier ainsi. Ce n’est pas du tout apprécié, cette décision présidentielle ici à Friguiagbé car c’est de l’ingratitude pure et simple » déplore-t-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

