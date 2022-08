Lincoln Soumah au sortir de la HAC: « tout s’est bien passé, j’attends juste la décision finale… »

Invité, ce vendredi 19 Août par la Haute autorité de la communication (HAC) pour être entendu sur ses propos tenus dans l’émission Mirador d’hier jeudi sur Fim fm concernant les tueries sur l’Axe Le Prince, le journaliste, Ibrahima Lincoln Soumah, accompagné de son directeur général, Aboubacar Diallo a répondu présent.

Au sortir de la rencontre avec le collège des commissaires de la Hac, le chroniqueur a confié: « il s’agit juste d’une invitation devant le collège des commissaires. C’était au sujet d’une incompréhension par rapport à une émission Mirador d’hier. Mais, tout s’est bien passé. On a échangé, le problème est connu et réglé. Et, j’attends juste la décision finale de la HAC« .

Elisa Camara

