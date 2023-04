» Il est dit tantôt que c’est une pathologie inclusivement féminine, tandis que c’est un symptôme chez l’homme. Ladite pathologie peut être une maladie chez la femme, parce que lorsque les organes pelviennes perdent la périodicité, lorsqu’il y a une modification de la filière pelvienne chez la femme, le jointeur qui permet de contenir les urines dans la vessie peut se relâcher, et par conséquent, soit l’un donne l’effort ou parfois lui fait perdre ses urines.

Chez homme par contre, c’est lors par exemple de la chirurgie prostatite que l’une des complications immédiates de la prostatectomie radiale dont on a parlé tantôt, qu’est l’incontinence urinaire, mais qui peut être amendée voire même disparaître. Mais à chaque fois que l’organe est léger, que ça soit chez l’homme ou chez la femme, malheureusement il y aura une incontinence», a-t-il expliqué.

Les causes sont multiples et variées selon notre interlocuteur. Cette maladie survient lors de l’accouchement chez certaines femmes. Les causes peuvent également être liées aux complications chroniques, notamment la toux. Et donc, ce sont celles ( femmes) qui font beaucoup d’enfants qui restent les plus touchées.

« Chez l’homme, l’incontinence est causé par la chirurgie mais aussi la nervosité, ou lorsqu’on a fait un accident vasculaire cérébral (AVC) ou perdre enfin le contrôle des jointeurs», a fait savoir Dr Kanté.

Le Chirurgien a tenu à préciser que l’on peut bien guérir de cette pathologie, lorsque la cause est définie.

Sâa Robert Koundouno