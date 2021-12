Linsan (Kindia) : un jeune tue son père accidentellement à l’aide d’un fusil

Un père de famille du nom de Karamoko Diallo a trouvé la mort ce mercredi 8 décembre 2021, dans la sous-préfecture préfecture de Linsan, préfecture de Kindia. Selon nos informations, cet agriculteur âgé d’une cinquantaine d’années a donné son fusil à son neveu, en ignorant qu’il était chargé. Et c’est dans la main de ce dernier que l’arme s’est déclenchée pour tuer son propriétaire (Karamoko Diallo).

L’information a été donnée ce jeudi 9 décembre 2021 par Elhadj Kabinet Kaké, membre de la délégation spéciale de Linsan. « La famille Diallo faisait la récolte de son champ de riz. C’est après cela, quand ils ont fini que le vieux et son neveu, Mamadou Aliou Diallo sont partis ensemble dans un district de Linsan appelé Damakhania pour défricher le chemin qui mène à leur champ pour que le camion puisse aller chercher les sacs de riz. Arrivés, Karamoko Diallo s’est déplacé pour aller chercher du lait dans un enclos de bétail. Sur le chemin du retour, il a vu un gros serpent. Il a rechargé son fusil de chasse pour le tuer, mais le serpent a rapidement disparu. Dès qu’il est arrivé, il a donné le fusil à son neveu, Mamadou Aliou en oubliant qu’il était chargé, le jeune homme a posé le fusil sous un arbre. Lorsque le fusil voulait tomber, il l’a rattrapé. Et c’est là qu’il a entendu une détonation, les balles ont touché Karamoko Diallo au visage et au niveau du cou. Sans secours, il est décédé entre 12 h et 13 h. Le corps a passé toute la journée en brousse. C’est à 20 heures qu’il est arrivé à Linsan », explique-t-il.

A en croire notre source, Mamadou Aliou qui détenait le fusil avant cet incident a été interpellé pour des fins d’enquête.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

