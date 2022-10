Linsan (Kindia): un accident fait deux morts sur place

C’est un accident de la circulation qui vient de se produire dans Linsan, notamment dans la localité de Yombokouré. Deux personnes y ont perdu la vie.

Selon les informations recueillies auprès du secrétaire général du syndicat des transporteurs et mécanique de Linsan, ce sont deux citoyens originaires de Souguetta qui étaient en partance pour Linsan qui ont été broyés dans cet accident de la circulation.

Le véhicule qui a fait l’accident voulait dépasser un autre véhicule. Mais malheureusement, après avoir pris son élan pour le dépassement, le motard est sorti. Ainsi, il a ramassé les deux passagers sur la moto en les broyant jusqu’au niveau du ravin.

« Oui, c’est effectif. C’est un cas de troisième position. Il y avait deux véhicules qui se suivaient et l’autre a voulu faire un dépassement. Ça a coïncidé à l’arrivée du motard. Il les a renversés et les a emmenés vers le ravin. Ils sont morts sur place. Les corps sont en famille déjà. Ils sont de Sougueta. Ils sont venus jusqu’au niveau de Linsan, là où on appelle Yombokouré. C’est là, l’accident s’est produit. Et l’une des victimes est un conseiller communal de Sougueta », explique Hamidou Bah, secrétaire général du syndicat des transporteurs et mécanique générale de Linsan.

Jacques Kamano