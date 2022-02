L’installation du DSP boycottée à Kamsar, des barricades à Bagataye et l’entrée de la Cité

La cérémonie d’installation du directeur sous-préfectoral de Kamsar a failli tourner au vinaigre malgré la présence du directeur préfectoral de la jeunesse, Alhassane Sanè et du secrétaire général chargé des collectivités décentralisés de Boké, Jean Béavogui.

Des sources bien renseignées témoignent que les missionnaires de la préfecture ne s’était pas adressés à la Cour ou à la Case de veille du Patriarche de la localité précitée.

Malgré les tentatives de médiation, des jeunes en colère ont érigé des barricades au niveau du quartier Bagataye et à l’entrée de la Cité des travailleurs.

Toute chose qui empêche la circulation routière dans la Cité minière de Kamsar Bagataye.D’après nos informations, la jeunesse de Kamsar proteste contre la décision du sous-préfet, Colonel Nikavogui qui, dit-on, a désigné un jeune décrié par ses paires.

Interrogé sur la situation, le préfet de Boké, Colonel Fodé Aboubacar Sylla promet de rectifier le tir dès demain. C’est pourquoi, il invite la jeunesse de Kamsar à la retenue, au calme et surtout, promouvoir la paix, le dialogue et l’entente.

Plus loin, le préfet de Boké souhaite que les routes soient libérées pour permettre à l’autorité de corriger les erreurs de formalités dès ce mercredi, 9 février 2022.

De l’avis de certains citoyens, cette situation ne devrait pas être à l’origine des barrages et perturbations dans la Cité.

