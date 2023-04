L’insubordination du ministre de la Justice risque de compromettre les efforts du Gouvernement [Ibrahima Diallo]

Le jeudi 13 avril, le ministre de la Justice, Charles Wright, a publié un communiqué inapproprié contre la Primature, dans lequel il affirme que les magistrats relèvent de sa compétence, alors qu’il relève lui-même du chef du gouvernement qui se trouve être le Premier Ministre.

En tant qu’homme de droit, Comment le ministre de la justice a-t-il pu passer à côté de cette question fondamentale en publiant ce communiqué ?

Dans un tel contexte, comment peut-on imaginer que le Premier Ministre ne puisse pas consulter les magistrats ou tout autre organe de la transition ?

Cette sortie médiatique a franchi la ligne rouge, car elle menace de saper l’autorité du Chef de l’Etat, Mamadi Doumbouya et de déstabiliser la quiétude ssociale qu’on retrouve petit à petit grâce aux efforts du PM garant du Dialogue social en Guinée.

Cette insubordination flagrante et délibérée est une provocation qui n’a pas sa place au sein d’un gouvernement responsable. Elle démontre que Charles Wright refuse de s’inscrire dans la vision du Chef de l’État, qui a répété à plusieurs reprises que la quiétude sociale et l’intérêt national sont ses priorités.

Charles Whrigh a un mépris total pour les priorités du gouvernement. Son communiqué accusateur, empreint d’un ton déplacé, révèle une insubordination qui pourrait dégénérer en insurrection générale, avec des conséquences désastreuses.

Il est impératif que le Chef de l’Etat prenne les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre dans l’équipe gouvernementale.

Parce qu’aujourd’hui, on en est à se demander de qui relève le ministre de la justice, si ce n’est pas du chef de gouvernement ?

Ibrahim DIALLO