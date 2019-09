USTG version Abdoulaye Camara et CNTG à la Primature : ‘’le contenu de la correspondance que nous avons reçue n’est pas ce qui nous a été dit dans la salle’’ (Ahmadou Diallo)

Dans le cadre des consultations nationales, l’intersyndicale l’Ustg version Abdoulaye Camara et la CNTG ont rencontré vendredi le Premier ministre à la Primature.

Face à la presse, par la voix du secrétaire général de la CNTG, Ahmadou Diallo, les syndicats ont déploré que le motif de la rencontre de ce matin avec Kassory ne correspond pas à la correspondance qu’ils ont reçue.

« Nous avons été reçus par le Premier ministre et certains membres du gouvernement, relativement à la lettre qui nous a été adressée. Mais malheureusement, le contenu de la correspondance que nous avons reçue, ce n’est pas ce qui nous a été dit dans la salle et vous savez comment le mouvement syndical est régi, on ne pouvait illico facto répondre à ces différentes préoccupations. Parce qu’on a parlé de constitution et des élections législatives. Cependant, la correspondance parlait des sujets de préoccupations nationales. Donc pour ce faire, il était question que nous nous referions à nos différentes bases pour pouvoir réagir », dit le syndicat Ahmadou Diallo.

Plus loin de rassurer en ces termes : »allons revenir à nouveau, après que les consultations aient été faites. C’est à eux de nous demander maintenant quand est-ce qu’ils seront disposés à nous recevoir ».

Elisa Camara

