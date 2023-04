L’intérêt national est en jeu avec Charles Wright [Anthony Kolié]

Dans le cadre de la poursuite des activités du cadre de dialogue institué par le Président de la transition, Dr Bernard GOUMOU, Premier ministre, Chef du gouvernement, soucieux de la paix et la cohésion pour une transition apaisée et réussie, a tenté d’inviter le monde judiciaire afin de connaître le niveau d’évolution des dossiers en cours. Ceci, pour donner une réponse aux revendications des forces vives de la nation.

Contre toute attente, le Garde des sceaux sort un communiqué pour s’attaquer à la démarche du Chef du gouvernement qui est pourtant son supérieur hiérarchique. Mais, ce n’est pas étonnant, car en filigrane, cette sortie a des objectifs autres que ceux mentionnés dans son communiqué. L’indépendance de la justice qu’il clame n’est pas au dessus de l’intérêt du peuple. Se rétracter d’une invitation et faire un tel communiqué s’apparente à de la mauvaise foi.

Cette transition doit réussir !

Together we stand, but divided we fall !

Vive la république 🇬🇳

Vive le CNRD !

Anthony Kolié

Consultant financier