L’Internationale de l’Education (IE) refuse la cotisation du SLECG d’Aboubacar Soumah et le déclare ‘’dissident’’

Sans forcer, le Sénégal s'est imposé 2-0 contre la Tanzanie. Peu après, l’Algérie a réalisé le même score face au Kenya. Dans trois jours ces deux équipes qui occupent la tête de poule C entrent en choc.

Huit ans après le printemps arabe de 2011, deux pays, l’Algérie et le Soudan, se battent pour réussir leur mue politique et démocratique. L'armée détient encore le pouvoir et les contestataires sont frustrés.