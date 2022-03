L’interpellation d’Ibrahima Khalil Kaba a-t-il un sens ?

đź”´Par Saliou Camarađź”´L’interpellation de l’ex Directeur de cabinet de cabinet du prĂ©sident dĂ©chu Alpha CondĂ©, Ibrahima Khalil Kaba, est un pied de nez Ă l’histoire d’un pays qui cherche un nouveau dĂ©part, depuis plusieurs dĂ©cennies.

Sans cogiter sur la portĂ©e d’un sonore et d’une vidĂ©o qui ont plus tortillĂ© les mĂ©ninges de politiciens et autres « bloggeurs » en manque de sujets, ce coup de théâtre disporportionnĂ© est rĂ©vĂ©lateur d’une certaine frilositĂ© qui n’a pas lieu d’ĂŞtre. Venant du PRAC, on a entendu pire !

Les Ă©lĂ©ments mis en cause, au cas oĂą la version de presse tiendrait la route, rĂ©vèlent une pathĂ©tique tragi-comĂ©die mettant en scène un homme au crĂ©puscule de sa vie et qui cherche Ă recoller (ou dĂ©coller c’est selon) les morceaux d’un choix politique qui s’est avĂ©rĂ© dĂ©sastreux : le « troisième mandat » contre lequel Khalil a tentĂ© de l’en dissuader au point d’ĂŞtre « gentiment » Ă©cartĂ© pour se fixer aux AE.

Encore que, selon les indiscretions, la vidĂ©o et le sonore ont Ă©tĂ© faits avec l’accord de l’ex prĂ©sident Alpha Condé…

Qu’un homme d’Ă©tat comme Ibrahima Khalil Kaba, soit au centre des attentions au point d’ĂŞtre perçu comme un candidat sĂ©rieux au fauteuil prĂ©sidentiel, lorsque la junte acceptera de lâcher la bride, devrait plutĂ´t ĂŞtre une dynamique Ă encourager dans un contexte oĂą il est difficile de prĂ©dire de quoi demain sera fait.

En effet, il est très rare, en RĂ©publique de GuinĂ©e, de voir un jeune adulte (environ 50 ans) parfaitement polyglotte rassembler Ă la fois la compĂ©tence (Phd en mathĂ©matiques appliquĂ©es), la rigueur, une immense capacitĂ© de travail, l’expĂ©rience de la gestion de l’Ă©tat, l’intĂ©gritĂ©, l’honnĂŞtetĂ© intellectuelle et un rĂ©seau d’amis Ă l’international (une flopĂ©e de chefs d’Ă©tats et de gouvernement) qui ferait pâlir d’envie tous ceux qui lorgnent sur le fauteuil prĂ©sidentiel. Certains ont durĂ© au pouvoir mais ne sont pris au sĂ©rieux nulle part ! Voudrait-on gaspiller un tel potentiel sur l’autel de querelles inutiles ? Ce serait assurĂ©ment un erreur.

Au demeurant, cette histoire devrait plutĂ´t ĂŞtre relativisĂ©e et ramenĂ©e Ă sa juste proportion : hormis des critiques acerbes et prĂ©visibles de ceux qui attendaient la junte au tournant (un exercice auquel les militaires au pouvoir devraient plutĂ´t s’habituer), il n’y a eu pas eu plus de consĂ©quence que quand un ex PM, dĂ©criĂ© aussi bien par l’opposition que – comme on le constate – par une partie des militants de l’ex parti au pouvoir, s’est autoproclamĂ© « dauphin » d’Alpha CondĂ©. Soit ! Seulement voilĂ : en quoi une personnalitĂ© aux mĂ©thodes prĂ©visibles, Ă la stratĂ©gie connue, qui a crevĂ© le petit Ă©cran de notre RadiotĂ©lĂ©vision nationale (RTG) pendant 5 ans, empilant annonces sur annonces, promesses sur promesses, souvent sans suite et parfois sans consistance, peut-elle rĂ©volutionner le destin de ce pays ? En quoi un « homme de tous les rĂ©gimes » peut-il apporter l’espoir dans le contexte actuel ?

C’est en cela qu’il serait important de rĂ©flĂ©chir sur ce que les GuinĂ©ens veulent pour leur propre pays. Il est trop facile de se taire ou de tenter d’Ă©touffer les aspirations lĂ©gitimes des jeunes compĂ©tents et expĂ©rimentĂ©s Ă prendre le pouvoir, eux qui s’y sont sĂ©rieusement prĂ©parĂ©s Ă l’ombre des aĂ®nĂ©s, en ayant rĂ©ellement la main Ă la pâte.

La phrasĂ©ologie insipide, le trafic d’influence et les manĹ“uvres politiciennes ne font plus recette face Ă la poussĂ©e d’une sociĂ©tĂ© qui en a marre d’ĂŞtre roulĂ©e dans la farine. Tous ces jeunes gens qui occupent l’espace des rĂ©seaux sociaux, des cafĂ©s populaires et des Ă©missions interactives ne comprendraient jamais qu’au sortir de cette transition cruciale, que les GuinĂ©ens s’exclament par dĂ©pit, en lâchant dĂ©sespĂ©rĂ©ment une phrase du genre : « tant d’effort fourni pour que tout reste bien immobile ». Ce serait franchement dommage !

Saliou Camara