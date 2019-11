L’Iran remet à la Guinée les clés du nouveau siège du Ministère des Affaires étrangères

La République islamique d’Iran honore son engagement vis-à-vis de la Guinée. Le vaste pays d’Asie de l’Ouest a remis ce lundi les clés du nouveau siège du Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger au ministre Mamadi Touré.

Situé sur les hauteurs de Koloma, en haute banlieue de Conakry, non loin de la RTG et de l’Ambassade américaine, le bâtiment imposant comprend 3 niveaux et est composé de 63 bureaux. Le coût de investissement est estimé à plus de 6 millions de dollars US.

Le Ministère, souvent noyé en saison pluvieuse à Kaloum déménagera à Koloma dans les prochains mois.

Mohamed Cissé