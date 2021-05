Liste de personnalités guinéennes à sanctionner par l’UE, mort subite de l’Administrateur adjoint de Lynx-Lance, à la Une des journaux

Au cours de cette semaine qui s’achève, les hebdomadaires Le Lynx, La Lance, Le Populaire et le Quotidien national Horoya se sont intéressés à plusieurs sujets dont la liste de personnalités guinéennes à sanctionner par l’UE, la mort subite de l’administrateur général adjoint du journal satirique Le Lynx.

Dans sa parution du 20 mai 2021, le Quotidien national Horoya a titré à sa Une : « Liste de personnalités guinéennes à sanctionner par l’UE. Le gouvernement guinéen réagit ». Sur la question, le journal révèle « qu’une liste de personnalités guinéennes qu’un groupe de députés européens voudraient voir « sanctionner » par l’Union Européenne pour des faits loin d’être établis, circulent allègrement dans les médias, à des fins de campagne certainement. Car, la réponse du Haut représentant de l’institution européenne auquel la « requête » a été adressée est claire et explique sa position qui, loin d’être coercitive et dogmatique, rappelle la tradition de dialogue et de concertation en l’Europe et la Guinée. A ce jour, la Guinée poursuit les consultations habituelles et suivies avec son partenaire Européen par les canaux diplomatiques connus de tous. Et, comme il est de règle dans les relations internationales, chaque partie respecte la souveraineté de l’autre et reste aussi à l’écoute sans le moindre préjugé pour comprendre ses préoccupations et en tenir compte dans l’analyse de toutes les situations. Dans toutes les démocraties, chacun est libre de ses convictions, a le droit d’exprimer ses opinions et d’avoir des sympathies politiques. L’Etat guinéen croit à la liberté d’expression, même avec les excès qui l’accompagnent. Et, il ne peut assimiler les prises de positions des uns et des autres fractionnaires à un discours officiel ou aux décisions des Etats ou institutions internationales. Un amalgame volontaire pour distraire l’opinion publique ou laisser croire à des légitimités acquises… »

Sur le même sujet, l’hebdomadaire d’informations générales La Lance, dans sa parution du 19 mai 2021 titré : « Guinée-UE : Massacre du 28 septembre 2009 et répressions des manifs depuis 2010. Sanctions ciblées contre 25 personnalités ! » Sur la question, il précise que sur les 71 guinéens initialement sanctionnés par l’Union européenne (UE) dans le règlement du conseil du 22 décembre 2009, cinq individus font actuellement l’objet de restrictions renouvelées (interdiction de voyager sur le territoire des Etats membres de l’UE et gel des avoirs qui y sont détenus) pour leur implication dan ce massacre. Il s’agit de Moussa Dadis Camara, ex-chef du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), résidant actuellement au Burkina Faso, de Jean-Claude Pivi, alors chargé de la sécurité présidentielle, de Moussa Tiégboro Camara, ex-ministre des services spéciaux, de la lutte antidrogue et du grand banditisme, d’Abdoulaye Chérif Diaby, ex-ministre de la Santé, et de l’ancien aide de camp de Dadis Camara, Toumba Diakité… »

Le journal Satirique Le Lynx a, dans sa parution du 17 mai 2021 s’est intéressé à la mort de son administrateur général adjoint en barrant à sa Une : « Guinée : votre satirique perd subitement son administrateur général adjoint. Notre Mohamed s’en est allé ! ». Sur la question, notre confrère révèle que « seul Dieu peut faire ça. Je suis juste sans mot, au petit matin du 29ème jour du mois saint de Ramadan, le 11 mai, Mamadou Diallo, notre Mohamed, s’en est allé. Pour l’éternité, sans crier gare. La nouvelle de la disparition de Mamadou Diallo, administrateur général adjoint du Groupe de presse Lynx-Lance, me rend trop triste. Il pleure dans mon cœur encore, ma main tremble en couchant ce témoignage sur le dernier échange entre lui et moi, le lundi 10 mai. Ce mardi 11 mai, à 7h 17 mn, au saut du lit, mon téléphone couine. Mes nuits, au ramadan sont souvent courtes. Je fais la grasse matinée. Mais ce jour-là, j’ai dormi toute la nuit comme un bébé, sans imaginer un seul instant que Mohamed était en train de lutter seul contre la mort. Lui qui avait pris la relève de son père à la tête du Groupe Lynx-Lance, Lynx FM. Donc, Yacine Diallo, mon collègue, le cousin de Mohamed, au bout du fil : « Bonjour Koto Siré. J’ai le regret de vous annoncer le décès de Mohamed à l’aube… » Quel Mohamed ? Mamadou de l’oncle Souleymane, me répond-il. Tu rêves Yacine. Mohamed a quitté le bureau hier soir, il n’était pas malade », témoigne entre autres le Rédacteur en chef du Lynx, Mamadou Siré Diallo.

Abordant dans le même sens, l’hebdomadaire d’informations générales Le Populaire a, dans sa parution 17 mai, écrit « Décès du Directeur général adjoint du Groupe Lynx-Lance-Lynx Fm. Mohamed Diallo pour toujours ». Sur la question, notre confrère mentionne que « le Directeur général adjoint du Groupe de presse Lynx-Lance-Lynx Fm n’est plus ! Mohamed Diallo, la trentaine, formé au Maroc et ancien employé de la société de téléphonie MTN, est décédé mardi 11 mai 2021 des suites d’une courte maladie », écrit-il, avant de produire le message de condoléances du président de l’Agepi adressé au fondateur du groupe de presse Lynx-Lance et de la radio Lynx Fm.

