Littérature à Kankan : à la rencontre du jeune écrivain Sanassy M’bemba Camara

La littérature intéresse de plus en plus les jeunes en Guinée. Dans la commune urbaine de Kankan, c’est le cas de Sanassy M’bemba Camara, un jeune étudiant en semestre 4 de sociologie à l’université Julius N’yéréré de Kankan. Âgé de 21 ans seulement, ce jeune homme natif du Nabaya est attiré par la plume (l’écriture).

Lors des 72 heures du livre qui ont eu lieu dans la capitale Conakry, il a publié son tout premier ouvrage de poésie intitulé ‘’le Génie de l’art ou Ablaye le peintre noir’’. Rencontré en début de semaine par notre correspondant, le jeune écrivain est revenu sur ses motivations à faire ses premiers pas en littérature.

« Aujourd’hui, bon nombre de personnes pensent que l’écriture c’est le mystère. Donc je me suis lancé pour atteindre ce cap afin d’enlever les équivoques et afin que la génération montante puisse se lancer dans ce domaine de l’écriture. Et montrer qu’on peut écrire même en étant pas un diplômé ou un cadre », a-t-il dit.

Ce début de carrière pour ce jeune de 21 ans dans l’écriture a été émaillé de difficultés. Des difficultés qu’il a tant bien que mal réussi à surmonter. C’est pourquoi il appelle les autres jeunes guinéens à emboîter le même pas que lui en s’intéressant à l’écriture.

« Il y a beaucoup de difficultés dans ce métier. Car, les dépenses, c’est moi qui me débrouille pour finaliser certaines choses, sinon c’est n’est pas du tout facile, mais avec le courage et la détermination on peut y arriver. C’est pourquoi j’appelle les jeunes à se lancer dans le monde du livre, et aux autorités de mettre les perspectives en place pour accompagner les jeunes dans tous les aspects, pour le progrès du livre. »

Sanasy M’bemba Camara a raflé à travers son ouvrage de poésie, le 3è prix du jeune écrivain guinéen à l’occasion des 72 heures du livre tenue à Conakry, il se dit en être fier :”Ce prix est une fierté pour moi et pour ma région (Kankan », conclut-il.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

