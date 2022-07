Littérature : Aminata Fann Camara publie son premier livre » Les péripéties de ma plume « 

La spéciale dédicace de ce recueil de poèmes intitulé » les péripéties de ma plume » a eu lieu ce samedi 2 juillet 2022, dans la commune urbaine de Kindia. Elle s’est déroulée en présence de plusieurs jeunes amoureux du livre et autorités universitaires de Kindia.

Ce recueil de poèmes dans lequel l’auteure, à travers les mots justes et simples, issus de son imaginaire, explore les dimensions de l’amour sous toutes ses formes et contours a été accueilli dans un climat de joie et d’encouragements. Me Thierno Souleymane Barry qui a préfacé le livre et qui est connu du monde littéraire n’a pas manqué de mots pour revenir sur l’engagement de la jeune auteure. « Cher public , chers invités, c’est un grand honneur pour moi d’être là ce matin. En dépit de multiples activités, je ne pouvais manquer cet événement pour pratiquement deux raisons : d’abord l’intérêt pour la culture en région et deuxièmement la ténacité et l’engagement d’Aminata Fann Camara. Un jour, Fann voit l’évènement ‘’la soirée poétique de Conakry’’. Fann me demande comment participer et je lui ai dit comme d’habitude, c’est ouvert à tout le monde. Surprise grande pour moi , à 14 heures avant le lancement de l’événement je reçois un téléphone de Fann , elle dit c’est vers où ? Vous voyez l’engagement, l’abnégation de cette jeune fille pour la plume. Et au sortir de l’atelier, voilà qui me tend son manuscrit. Le second point, c’est la promotion de la culture en région. Le cercle des littéraires fait en sorte que Kindia est aujourd’hui connu en termes de littérature pas seulement Conakry. Elle et ses amis ont été fer de lance de ces activités. », dit-il.

Après avoir écouté le témoignage des invités et membres de sa famille sur son caractère intellect, serviable et surtout l’amour qu’elle a pour sa patrie, Aminata Fann Camara s’est finalement adressé au public en ces termes. « Ecrire a d’abord été pour moi un rêve de petite fille, qui, aujourd’hui est devenu réalité grâce aux Immaculées Editions à travers le concours dénommé Prix international Immaculées Editions à l’issu duquel ce livre est primé deuxième meilleur recueil de poème. Les péripéties de ma plume ; le titre éponyme de cet ouvrage exhorte à l’optimisme et résonne mes cris du cœur et les bouleversements qui me sont arrivés dans la vie avec une route parsemée d’embûches mais qui n’ont guère changé le cycle de vie de ma plume. De l’amour de la patrie qui me donne des étincelles au cœur, ces souvenirs d’enfance à travers lesquels je retrouve aujourd’hui la jeune fille que je rêvais d’être, de cet amour qui lie nos âmes, ce monde utopique qui parsème le parcours de la solitude de ce tendre père que la terre m’a arraché à la fleur de l’âge, je vois un éternel éclair surgir à l’horizon. Ecrire est cette thérapie qui me guérit des démons intérieurs, des angoisses de la vie. Ecrire est cette chose qui me rapproche des amis du livre et me permet de me confier en silence et en toute confiance sans avoir à me juger. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les péripéties de ma plume. Dans ce livre, l’auteure, que je suis, fait œuvre de prospection et dessine les lignes de la nouvelle vie. La vie sans inégalité de sexes, la vie avec ses joies, la vie avec ses couleurs, avec ses douleurs, avec ses épreuves, avec sa beauté. », a dit Aminata Fann Camara.

A noter que l’auteure, également présidente et fondatrice de l’ONG Cercles Des Littéraires ( CEDEL), est lauréate du Prix international Immaculée Édition du Bénin, au rang de deuxième meilleur recueil de poèmes.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10