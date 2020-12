Littérature : attendue le 09 décembre à Conakry, la dédicace de deux ouvrages de feu Capitaine Karifa Traoré

La famille de feu le Capitaine Karifa Traoré et les Editions l’Harmattan-Guinée, présentent deux ouvrages du défunt, père de l’actuel Directeur Général du Fonds d’entretien routier (FER).

Une cérémonie de présentation et de dédicace des ouvrages intitulés : ‘’Chants et légendes mandingues’’ et ‘’Marqué par l’amour et la haine’’, est prévue, à cette occasion, le mercredi 09 décembre 2020, à 16 heures à l’hôtel Onomo, à Conakry.

Gouverneur de Kankan jusqu’à la prise du pouvoir par l’armée en 1984, Karifa Traoré est mort en 2003, en laissant plusieurs manuscrits.

‘’Chants et légendes mandingues’’ est un sublime voyage dans le Manding d’antan, à coups de chants indémodables et de messages forts, plus que jamais d’actualité.

Dans son second ouvrage ‘’Marqué par l’amour et la haine’’, feu Karifa Traoré témoigne d’une ‘’vie simple mais heureuse’’ d’un petit village, le tout baigné de l’amour profond entre une mère et son fils.

Tous et toutes donc à la double-dédicace des ouvrages ‘’Chants et légendes mandingues’’ et ‘’Marqué par l’amour et la haine’’. Cérémonie placée sous la présidence d’honneur du président de l’Assemblée nationale, l’honorable Amadou Damaro Camara, le mercredi 09 décembre prochain, à partir de 16 heures à l’hôtel Onomo.

La commission communication