Littérature : dédicace du livre de Moussa Koulibaly aux 72 heures du livre

«Au cœur de la bataille énergétique de la République de Guinée». C’est le titre d’une œuvre littéraire dédicacée ce lundi 25 avril à l’occasion des 72 heures du livre aux chapiteaux du Palais du peuple. Un livre de Moussa Koulibaly ingénieur électricien, composé de 6 chapitres et de 138 pages qui aborde de long en large le problème majeur qui assaille la Guinée depuis plusieurs décennies. Celui de la desserte en courant électrique.

Dans ce livre l’auteur rend compte des actions menées en vue d’améliorer la fourniture de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire national. Bien que certaines réalisations aient montré leurs limites, d’autres ont plutôt permis de réduire drastiquement les coupures d’électricité.

Dans ce livre, Moussa Koulibaly explique le fonctionnement de notre système électrique, en tenant compte des sources de production, des postes de transformation, de distribution et de commercialisation du courant électrique ouvrant ainsi une fenêtre sur l’avenir du domaine.

Pour l’auteur, le message est d’attirer l’attention des décideurs (gouvernement et partenaires financiers bi et multinationaux)

« Le message est d’attirer l’attention des décideurs, le gouvernement, le ministère de l’énergie, EDG mais aussi les partenaires financiers bi et multinationaux, mais également transmettre un message au populations en ce qui concerne les coupures de courant et mettre en lumière les efforts faits dans le secteur particulièrement pendant cette dernière décennie pour améliorer la desserte en électricité. J’ai utilisé le français facile pour expliquer à tous les lecteurs afin que chacun puisse comprendre le contenu du livre et comprendre comment on fait pour avoir le courant, pourquoi on a des coupures de courant et qu’est-ce qu’il faut faire pour ne plus avoir de coupure de courant. Tout est dedans, les diagnostics, les sources de production, les centrales, les lignes mais également les perspectives pour que notre pays soit indépendant énergétiquement, et ensuite pour que nous puissions vendre notre excédent de production aux pays limitrophes parce que tous les pays ont besoin de courant », a-t-il déclaré.

Ensuite lançant un appel à tous les spécialistes du secteur, l’auteur les appelle à se donner la main pour booster le secteur énergétique.

« C’est un mot de rassemblement et d’appel à tous les collègues, tous les spécialistes du courant, venez, la Guinée aujourd’hui comme notre président l’a dit, il faut que la Guinée transforme ses matières premières en produit fini, notamment la bauxite en aluminium. Donc ceci va fondamentalement avec un accès en électricité sans coupure et de qualité », a-t-il estimé.

Né à Gueckedou, Moussa Koulibaly est un ingénieur électricien diplômé de l’université Gamal Abdel Nasser en 2011. Il a occupé des postes de responsable de base à Injelec, ensuite de responsable maintenance à Caterpillar au compte de quoi il a effectué des stages de perfectionnement à Abidjan, Bamako, Sangarédi. Titulaire d’une bourse en Chine, il étudiera à l’université Hohai de Nanjing dont il sortira titulaire d’un certificat de formation en électricité et en gestion des ressources en eau. Il a travaillé à la centrale électrique de Kaléta, puis de la Tannerie comme ingénieur électricien. Il est entre autres consultant en électricité, chargé de cours à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en service aussi à Guinea Alumina Corporation (GAC).

Maciré Camara

+(224) 628 112 098