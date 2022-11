Littérature : Jacques Gbonimy présente « Guinée, une transition politique et démocratie inachevée »

Cherchant à partager sa réflexion et son analyse sur la vie politique de notre pays, jacques Gbonimy acteur politique guinéen évoque dans son ouvrage les périodes transitoires de la Guinée, mais aussi les multiples enjeux démocratiques qu’elle a connu depuis son accession à l’indépendance en 1958.

Paru aux éditions Harmattan-Guinée ce samedi 26 novembre 2022 à Conakry, cet ouvrage s’inscrit dans un style narratif accessible à tous, passe en revue avec force détails les différentes transitions politiques depuis l’avènement au pouvoir du Comité Militaire de redressement National (CMRN) jusqu’à la chute du régime du Général Lansana Conté en décembre 2008 et l’avènement au pouvoir du Comité National du Développement et de la démocratie (CNDD) jusqu’en 2010.

Dans sa présentation l’auteur Jacques Gbonimy a décrit de manière succincte certaines causes qui nécessitent l’avènement des régimes d’exception dans notre pays. « Les crises à répétition et la volonté manifeste des dirigeants à vouloir s’accrocher au pouvoir de façon indéfinie, et ce, au mépris de toutes les règles du jeu et des principes démocratiques poussaient souvent les autres acteurs politiques, sociaux ou militaires à s’orienter vers des solutions inespérées et non prescrites par les lois en vigueur » dit-il.

Plus loin, il a aussi mis en exergue le manque de sérieux dans les dialogues inter guinéens. « La Guinée étant régulièrement en crise depuis l’avènement de la démocratie, elle a connu plusieurs dialogues dont certains ont contribué à changer positivement la situation de départ. Par contre, la plupart de ces dialogues n’ont été que des rencontres de causerie et de promenade intellectuelle car leurs résolutions n’ont jamais trouvé de champs d’application à cause du manque d’intérêt des partenaires de mise en œuvre. »

Soucieux de l’avenir démocratique de ce pays, l’auteur a indiqué un certain nombre de recommandations en vue de pallier au dysfonctionnement démocratique de la Guinée, d’où le respect strict des textes de lois de la République.

Titulaire d’une maitrise en linguistique à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, spécialisé en lettres suite à une certification à l’Institut supérieur des sciences et d’éducation de Guinée (ISSEG), Jacques Gbonimy est aussi enseignant et fut commissaire à la commission électorale nationale indépendante (CENI).

Le présent comprend 199 pages, repartis en 6 chapitres qui évoque essentiellement les régimes politiques de la Guinée depuis son indépendance.

A.T