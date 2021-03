Littérature : Kadiata Kaba présente son deuxième roman ‘’la dame de fer’’

En dénonçant les pratiques qui constituent un frein à l’épanouissement des femmes, Kadiata Kaba professeur de marketing et passionnée de la littérature a dédicacé le vendredi, 5 mars dernier, à Conakry son deuxième livre intitulé « la dame de fer ».

Paru aux éditions l’Harmattan-Guinée, ce roman relate l’histoire d’une orpheline et mère célibataire, Elisabeth a dû se battre contre vents et marrée pour se faire une place dans ce monde essentiellement dominé par les hommes. Partie de rien, elle est devenue la patronne du village à force de courage et de détermination.



Dans sa présentation, l’auteure Kadiata Kaba a mis un accent particulier à la journée internationale des femmes le 8 mars. « Cette journée c’est pour toutes les femmes, à chaque femme se nomme une dame de fer, ce n’est pas parce qu’on occupe un poste de grande responsabilité qu’on est une dame de fer. C’est quand on sait s’imposer, on sait ce qu’on veut, on se bat c’est là pour moi, on devient une dame de fer », dit-elle.





En évoquant son ouvrage, l’enseignante dira que « la dame de fer c’est un roman qui retrace la vie d’une jeune femme, qui a dû se battre contre vents et marrée pour se faire une place dans ce monde dominé extrêmement dominé par les hommes. Il est scindé sur les thèmes suivants : l’autonomisation de la femme, la valorisation de la terre, ici je voulais mettre en valeur les femmes, surtout les femmes rurales de la Guinée forestière (Kissi), j’avoue que j’ai été impressionnée de voir combien de fois elles étaient battante, cela m’a fait marquer, il y a aussi la situation des veuves et orphelins après le décès du patriarche, une fois que papa décède on abandonne la maman et ses enfants, on se dit qu’ils ne font pas partir de la famille », a expliqué Kadiata kaba.



A la tête des plus grandes terres cultivables de Dalawaya, Elisabeth gère son patrimoine avec dextérité et maestria. Certains l’aiment, d’autres la jalousent, d’autres encore la méprisent pour son audace et cette volonté ferme qui la caractérisent. Ce roman de 118 pages, révèle le vécu d’Elisabeth, qui à la fois orpheline et mère célibataire, relèvera le défi pour atteindre ses objectifs.



Amara Touré