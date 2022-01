Littérature : ‘’la fiscalité des pays de la CEDEAO face à la mondialisation’’, un ouvrage dédicacé par Dr Mamadou Aliou Bah

Cherchant à converger une politique fiscale dans la sous-région ouest-africaine et naturellement faire face aux enjeux de la mondialisation, Dr Mamadou Aliou Bah, inspecteur vérificateur, division contrôle fiscal à la direction nationale des impôts, suggère aux décideurs de la CEDEAO, une politique fiscale plus consistante. D’où les impôts indirects qui représentent des prélèvements beaucoup plus importants pour la croissance de chaque Etat.

Paru aux éditions Harmattan-Guinée, le présent livre met en lumière une démarche uniforme du droit au niveau régional et international. « La fiscalité des pays de la CEDEAO est une fiscalité régionale des Etats de l’Afrique de l’Ouest qui se caractérise par une politique d’intégration économique et monétaire pour parer à la mondialisation », souligne l’auteur.

En expliquant le contexte de son ouvrage, Dr Mamadou Aliou Bah a mis en évidence les réalités de la mondialisation et la politique fiscale et douanière au sein de l’espace CEDEAO. « Face aux deux chocs de la mondialisation, l’idée d’une harmonisation fiscale et douanière dans un espace ou la plupart des pays ont une même monnaie, le francs CFA, a conduit les autorités politiques des pays de l’Ouest à lancer, précisément le 28 Mai 1975 d’où la création de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) », a-t-il rappelé.

Dans le même ordre d’idée, il est revenu sur le contexte sociohistorique de cet espace. « L’enjeux est donc de comprendre la fiscalité de la CEDEAO dans son historicité et sa contextualité sociale et financière ».

Pour y parvenir, la recherche partira d’un certain nombre de questions, devenues cruciales dès la seconde moitié des 80, dans la conjoncture de la mondialisation et des reformes structurelles des économies en voie de développement (plan d’ajustement structurel et fin de l’économie administrative en Afrique).

Plus loin l’auteur Mamadou Aliou Bah a creusé de manière considérable l’analyse de ces enjeux techniques et stratégiques peut reposer sur des questions simples : qu’est ce que la fiscalité ? Qu’est ce que la mondialisation de l’économie ? Qui paye réellement l’impôt dans la zone de la CEDEAO ? La fiscalité des pays de la CEDEAO repose sur la précision et la délimitation du sens que nous donnons aux notions incluses dans ces interrogations.

Par ailleurs, « ces études montrent la relativité de la politique fiscale et ses déterminismes sociaux historiques ou culturels », a fait comprendre l’auteur et insiste que la CEDEAO devrait penser à la mondialisation et fiscalité.

Amara Touré