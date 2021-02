Littérature : ‘’la Guinée au fil de ses présidents’’, un ouvrage dédicacé par Alpha Oumar Rafiou Barry

En analysant les fonctionnements des gouvernements de la Guinée, l’ancien ambassadeur guinéen au Japon et aux Etats-Unis est auteur du livre ‘’la Guinée au fil de ses présidents’’. Dans cet ouvrage, Alpha Oumar Rafiou Barry dresse un témoignage professionnel entre lui et les trois présidents de la Guinée indépendante.

Ce vendredi, 26 février 2021a été l’occasion pour lui de dédicacer ce livre de témoignage paru aux éditions Harmattan-Guinée. Ce haut fonctionnaire de l’administration guinéenne, nous évoque dans cette œuvre ses rapports professionnels avec les présidents Sékou Toure, Lansana Conté et Alpha Condé, et une brève aperçue sur la junte militaire CNDD (2008-2010).

Une cérémonie également marquée par la présence d’éminentes personnalités de la vie publique guinéenne. Dans cet essaie, Alpha Oumar Rafiou Barry, présente une rétrospective biographique de son parcours combinée à une analyse fouillée du fonctionnement des régimes successifs qu’aconnu la Guinée.





Vêtu en boubou immaculé, Alpha Oumar Rafiou Barry décrit avec sagesse son constat, ses impressions et ses rapports avec les présidents successifs de la Guinée. « L’ouvrage dont je parle aujourd’hui est un témoignage de mes analyses, ce qui s’est passé en Guinée de 1958 à nos jours. Il est divisé en cinq chapitres. Le premier parle d’Ahmed Sékou Touré, Général Lansana Conté, une parenthèse sur le CNDD. Il était simple pour moi de parler des présidents qui ont longtemps passés le service et le président Alpha Condé, les difficultés que nous avons vécues en Guinée et des approches de solutions pour une Guinée meilleure », a-t-il expliqué.





« Je pense que je figurais parmi les cadres qui ont eu beaucoup de chance, qui ont approché ses présidents, qui ont parlé avec qu’eux et qui les connait bien. Des honneurs qui m’ont fait. Le président Sékou Touré est un animal politique exceptionnel, il m’a reçu dans son bureau après la période d’observation pour parler sur le plan de redressement de la société OBK. Au fil des années, j’ai eu le privilège de rencontrer aussi le président Lansana Conté en 1990 pour la commission de rédaction de la loi fondamentale. C’était un homme simple. en 2002, lorsqu’il m’appela pour me proposer le poste d’ambassadeur aux Etats-Unis. »

Pour l’auteur, « l’actuel président Alpha Condé est un ami avec qui j’ai étudié à Paris. C’est un homme simple et compliqué », raconte l’ancien diplomate guinéen.



A 88 ans, acteur et témoin privilégié de l’histoire récente de la Guinée, restitue le vécu comme un devoir envers la nouvelle génération et ses contemporains. Ce qui l’a poussé à prendre la parole.





Président d’honneur à ladite cérémonie, l’ex Premier ministre, Ahmed Tidiane Souaré dessine l’homme comme un personnage remarquable de l’histoire administrative et politique de notre pays.

« Elhadj Barry a trouvé la grandeur dans le berceau, il a été éduqué dans la cour des grands ses accédants propres. En effet, il est le fils d’un chef de canton intellectuel, de groupe des premiers détenteurs de certificat d’études primaires du Fouta. Petit fils de chef de canton, sa mère également petite fille d’un chef de canton. Ce qui fait de lui un prince accompli tant de sa lignée paternelle que celle maternelle. En lisant sa biographie, j’ai retenu pour vous les éléments ci-après : né en 1933, scolarisé à huit ans, CEP en 1949, 1955 après le collège classique de Donka 1959, il poursuivra ses études au lycée Marceau de charte et une licence en économie politique et d’un DES paris panthéon. Après ses fabuleuses de moisson, vous avez sans tardé rejoint votre chère Guinée pour vous mettre au service de la République », a-t-il souligné de passage.





Cet ouvrage de 324 pages, composé de cinq chapitres, est un témoignage sur les régimes politiques qui se sont succédé en Guinée et ses expériences administratives pendants des décennies.





Amara Touré