Littérature : la première édition du SALEC annoncée

Dans le but de promouvoir le secteur culturel et la lecture en particulier, la structure Kadiak Communication à travers ses activités littéraires a organisé ce jeudi, 25 février une conférence de presse à Conakry.

Pour symboliser cette initiative, un concours interscolaire et universitaire se déroulera les 24, 25 et 26 mars prochain entre les quinze établissements pré universitaires et huit institutions universitaires de Conakry sous le thème ‘’le livre, mon avenir’’.

Venus en nombre pour soutenir ce projet, plusieurs personnalités publiques guinéennes, notamment le chef d’Etat-major de l’armée, Général Mohamed Diané, Abdoulaye yéro Baldé, ex-ministre de l’Enseignement supérieur, Sanaba Kaba, Directrice générale de l’Agence nationale d’inclusion économique et sociale et Facely 2 Mara, président de l’Association des écrivains de Guinée (AEG) et un parterre d’invités ont effectué le déplacement, histoire de savourer les couleurs annonciatrices de l’évènement.

En effet, cette initiative s’inscrit dans l’optique de rehausser le niveau et la capacité intellectuelle des élèves et étudiants guinéens, en vue de faire face à leurs lacunes déjà existantes. Soixante-neuf candidats en lice, parmi lesquels cinq courtisans seront gratifiés au prix du salon de la lecture dont la finale est prévue le 1er avril 2021.





Quant à la coordinatrice du salon de la lecture, Kadiatou Kaba elle dira que « cette conférence est de donner la chance aux médias de connaitre réellement la nature du salon de la lecture et quel est l’objectif visé par le SALEC ? Donc, c’est pourquoi nous avons organisé le salon. Le SALEC, à la base est une compétition littéraire interscolaire et interuniversitaire qui vise à renforcer les capacités des élèves et étudiants guinéens en leurs inculquant la culture de la lecture. Pour atteindre ces objectifs, nous avons jugé utile de mettre en avant le livre qui n’est autre qu’un moyen sur la transmission du savoir. Citant de passage Nelson Mandela « un peuple qui lut est un peuple qui progresse. Pour Victor Hugo, lire, c’est de boire et manger, l’esprit qui ne lit pas est comme le corps qui ne mange pas », a-t-elle indiqué.





Poursuivant, elle précisé : « Fort malheureusement, nous sommes dans un pays où la lecture est tout sauf une priorité, ça se répercute de façon assez négative sur le système éducatif guinéen. Puisque nous voulons contribuer à la qualification du système éducatif guinéen, nous avons pensé à la lecture, sachant qu’elle est à la base de toutes les formations », a défendu Kadiatou Kaba.





De son côté, le président de l’Association des écrivains de Guinée, Facély 2 Mara a joyeusement magnifié l’utilité de la lecture. « En nous faisant l’honneur de présider le jury, j’avoue en tant que j’ai été professeur, il est important de promouvoir l’éducation à travers la lecture, qui est évidemment au centre de toutes les formations. Comme l’aime souvent dire nos amis allemands, tout succès dans la vie il y a le sérieux. En tant que jury, nous écouterons les candidats, évaluera et le jury procédera à la distribution des sanctions. Nous avons structuré le jury en deux composantes : un jury au niveau pré scolaire, un autre jury pour les étudiant », a-t-il précisé.





Cette conférence a été aussi caractérisée par des témoignages, allant dans le sens de soutenir les efforts qu’à déployé Kadiak communication pour la valorisation de la lecture en milieu scolaire et universitaire en Guinée d’où le Salec.



Amara Touré