Littérature : ‘’L’administration territoriale en Guinée : Etat et perspective’’, un livre dédicacé par Fadama Itala Kourouma

Pour améliorer la politique nationale de déconcentration et de décentralisation en Guinée, l’auteur Fadama Itala Kourouma, ancien Directeur national de l’Administration du territoire, partage sa réflexion et son expérience en matière de la gouvernance territoriale à travers ce bouquin de 211 pages, dédicacé ce vendredi 24 juin 2022, dans un réceptif hôtelier de Conakry.

Paru aux Editions l’Harmattan-Guinée, le présent ouvrage évoque particulièrement les attributions, le fonctionnement, le rôle, l’état actuel de l’administration du territoire, les perspectives et l’architecture administrative de la gestion territoriale en République de Guinée.

Une rencontre rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, venues du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, les anciens ministres, des écrivains y compris sa famille.

Dans sa présentation, l’auteur a mis en avant son inspiration, en tant qu’administrateur territorial. « L’inspiration que j’ai eu est partit de la pratique du métier, j’ai fait toute ma carrière dans l’administration territoriale, depuis les fonctions du commandant d’arrondissement adjoint jusqu’aujourd’hui par la grâce de dieu ; donc c’est cette pratique qui m’a inspiré et qui m’a permis d’écrire ce livre », dit-il à l’entame.

Fadama Itala Kourouma note particulièrement la confiance mutuelle que ce livre apporte entre les gouvernants et gouvernés. « Nous sommes à une époque comme à la croisée des chemins où l’administration territoriale doit dans le cadre de la refondation de l’Etat être aussi rénové. C’est l’assise territoriale, c’est l’Etat à la base, donc le jugement de la population part de fait que, ce que l’Etat fait pour elle à la base, c’est ça qui accorde le crédit aux actions de l’Etat. Je me suis dis qu’il fallait léguer ça à la postérité d’abord aux administrateurs territoriaux, pour que la gouvernance territoriale se porte mieux dans notre pays, ainsi les populations vont avoir la confiance à l’Etat et l’Etat va être crédible au niveau des populations » a-t-il souligné.

Un référentiel des réalités de l’administration territoriale sur laquelle il existe que quelques études éparées et parcellaires. Celles-ci aussi se confortent de réflexions mesurées menées sur certains aspects pertinents de l’architecture institutionnelle, super structurelle et opérationnelle, élaborés dans le but de la qualification.

Par ailleurs, l’auteur Fadama Itala Kourouma, est né à Kissidougou en Guinée, titulaire d’un DES d’ingénieur agronome de l’Institut polytechnique de Kankan et compte cinq (5) ouvrages à son actif. Ainsi, le présent ouvrage comprend 211 pages, repartit en 12 chapitres, évoquent de manière générale la gouvernance territoriale en République de Guinée.

Amara