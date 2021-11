Littérature : l’an 29 de la journée internationale de l’écrivain africain célébré, à Conakry

Par ses marques de vertus et de son authenticité, la communauté internationale, principalement le continent africain célèbre depuis 1992, la journée internationale de l’écrivain africain. Sous les auspices de la maison d’édition Harmattan-Guinée, la journée de l’écrivain africain, premier du genre en terre africaine de Guinée a été commémorée ce dimanche 7 novembre 2021, dans un réceptif hôtelier de la place.

A cette occasion, un hommage à titre posthume a été rendu au fondateur de l’association des écrivains de Guinée (AEG) Charles Pascal Tolno, président de l’Association Panafricaine des écrivains, enseignant et homme politique.



Une rencontre rehaussée par la présence du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Alpha Soumah ‘’Bill de Sam’’, celui de l’Enseignement pré-universitaire de l’alphabétisation, Guillaume Hawing, de la structure festi-Kaloum, la famille de Charles Pascal Tolno et un parterre d’invités, tous venus festoyés l’évènement.



De la littérature à l’émotion, mais aussi des témoignages pour illustrer la grandeur de l’homme par ses œuvres tant sur plan littéraire, professionnel voire académique. Ces instants de reconnaissance de l’Harmattan-Guinée à l’égard de celui fut mathématicien avant de s’engager dans l’aventure des belles lettres a été pour plusieurs générations des écrivains, une source d’inspiration.



En lui rendant hommage, le Directeur de l’Harmattan-Guinée, Sansy Kaba Diakité, a mis l’accent sur la valeur de l’homme. « On ne pouvait pas lancer cette journée en Guinée, sans rendre hommage à Charles Pascal Tolno. C’est un excellent guinéen, un excellent écrivain et c’est lui qui a fondé l’Association des écrivains de Guinée. Il ne s’est pas limité là, il a cofondé l’Association Panafricaine des Ecrivains et il est resté depuis sa création jusqu’à la fin de sa vie, président de cette association. Il fallait lui rendre hommage. Donc cette journée est en hommage à tous les écrivains disparus, mais exceptionnellement à l’hommage de Charles Pascal Tolno qui nous a marqué, qui nous a inspiré, qui a fait des choses exceptionnelles pour notre nation ».

Animé d’émotion et de fierté, le fils aîné de l’illustre disparu, Dr Gille Kouamé Tolno, aimerait ressembler à son paternel. « Les sentiments qui m’animent aujourd’hui sont des sentiments de satisfaction, de fierté mais aussi et surtout de reconversion. C’est-à-dire aujourd’hui, je voudrais plus que jamais, ressembler à cet homme qui a consacré l’essentiel de sa vie à grandir son pays, aussi bien comme on a dit tout à l’heure dans la salle, dans le cadre de l’éducation que celui de la culture mais aussi et surtout dans le cadre de la politique. A travers la mémoire de notre père c’est une réelle fierté », a-t-il manifesté.

Des témoignages enrichissants, montrant le caractère vertueux de l’homme ont raisonné dans la salle durant toute la cérémonie.

De son côté, le nouveau ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Alpha Soumah (Bill de Sam) a évoqué l’importance du livre dans sa vie. « C’est un grand plaisir que je me retrouve là aujourd’hui à parler d’un domaine qui me passionne, qui est à la fois la culture et surtout le livre », entame t-il avant de poursuivre :

« Je suis d’une génération qui a commencé les études sans internet, sans digital, nous avons commencé avec le livre, d’une manière ou d’une autre le livre a pris une place importante dans ma vie, à l’université, j’avais un livre que j’aimais beaucoup pour me permettre d’argumenter auprès des amis ‘’ Alice au pays du langage’’ », a-t-il raconté.

Mort il y a quatre ans (2017), Charles Pascal Tolno naquit en le 12 février 1943 à Guéckédou. Il fut auteur de plusieurs ouvrages dont entre autres : Afrique du Sul ; le rendez-vous de la violence ; l’avenir de la Guinée entre les mains des guinéens ; l’université ; une tribune ; colonialisme et sous développement en Afrique ; la culture et la vie pour ne citer ceux-ci.



La cérémonie a pris fin par le dépôt d’une gerbe de fleurs en hommage de l’illustre disparu.



Amara Touré