Littérature : l’Association des Journalistes Littéraire de Guinée offre un important lot de livres au ‘’Betty Café Littéraire’’

Dans la poursuite de ses activités littéraires, l’association des journalistes littéraires de Guinée (AJLG) a procédé ce samedi 28 novembre 2020, à la remise de plus de 400 livres à la directrice du ‘’Betty-Café Littéraire’’. C’est un espace de lecture situé à Nongo dans la commune de Ratoma. Objectif : encourager la lecture en dotant quelques espaces de ce genre en livres.

« Comme vous le savez, l’association des journalistes littéraires de Guinée créée depuis 2019 a pour vocation première la dotation des espaces en livres. Équiper l’ensemble des écoles, des universités, bref tous les espaces où les uns et les autres peuvent venir et consacrer une partie de leurs temps à la lecture. Cet espace de ‘’Betty-Café Littéraire’’, contrairement aux autres cafés où les uns et les autres parlent de la politique, des débats qui n’en valent pas la peine, contribue à la valorisation de l’éducation. Dans cet espace, au-delà du café, il y a la lecture, les débats sur l’éducation, sur la formation, sur le livre et sur les écrivains. C’est pour cette raison que nous avons décidé d’apporter ce petit lot de livres, une manière pour nous de démontrer à cette dame que nous sommes fiers d’elle, fiers de ce qu’elle fait », a expliqué Bouka Barry, secrétaire général de l’association des journalistes littéraires de Guinée.

Et d’ajouter : « A date, nous avons une vingtaine de journalistes membres. Chose qui, pour nous, est insuffisante, car l’ambition que nous nous sommes fixée, c’est d’avoir un journaliste dans chaque média. C’est avec le livre que nous nous formons. Raison pour laquelle nous devons tous nous battre pour faire la promotion, la protection des écrivains car seul le livre répond aux différentes interrogations de l’homme.»

Visiblement touchée par ce geste, la directrice de ‘’Betty-Café Littéraire’’ a remercié les donateurs car selon elle, ce geste va lui permettre d’équiper son espace littéraire et de permettre ainsi aux uns et aux autres de faire la lecture.

«Je suis émue, très touchée positivement par ce geste de l’AJLG. La vie de l’homme en ce 21ème siècle tourne autour des lettres, donc le livre. Ces livres vont me permettre d’équiper mon espace littéraire. Je remercie l’association des journalistes littéraires de Guinée qui œuvre pour le rayonnement du journalisme littéraire », s’est réjouie Mabinty Soumah.

Abdoulaye Bouka Barry