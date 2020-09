Littérature : le lcol. Hamidou Soumah présente son ouvrage intitulé “Les nouvelles menaces sécuritaires en Afrique de l’Ouest”

“Les nouvelles menaces sécuritaires en Afrique de l’ouest et la riposte des pays de la CEDEAO”, c’est l’intitulé d’un livre écrit par le chef du centre opérationnel de l’armée de terre, le Lieutenant-Colonel (abréviation: lcol), Hamidou Soumah. Cet ouvrage de 138 pages a été dédicacé ce mercredi 23 septembre 2020 par la maison d’éditions Harmattan Guinée dans le cycle “les mercredis du livre”.

Dans l’un des chapitres de ce livre, l’auteur qui a été le commandant du premier contingent guinéen au Mali entre 2013 et 2014 parle du terrorisme, le trafic d’armes, le trafic de drogue, la piraterie maritime et le trafic d’êtres humains.

« L’ouvrage que je vous présente ce soir comporte 138 pages, reparti en deux (2) chapitres. Le premier chapitre expose certaines menaces auxquelles sont confrontées les pays de la Cédéao à savoir : le terrorisme, le trafic d’armes, le trafic de drogue, la piraterie maritime et le trafic d’êtres humains », a-t-il précisé.

Le deuxième chapitre parle des organisations, des gestions, des conflits, a poursuivi l’officier, notamment : la Cédéao, le G5 sahel et la force multinationale mixte. Il parle également des cadres juridiques de ces institutions notamment le mécanisme de prévention et de gestion des conflits de la Cédéao, sa stratégie de lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, les différents dispositifs de lutte contre la circulation illicite des armes et de la traite des personnes.

Plus loin de rappeler : « Cet ouvrage est issu de mon mémoire de Master en défense et dynamique industrielle faite à l’université de Paris 2. Le travail de recherche s’est appuyé sur deux problématiques essentielles que constitue la sécurité humaine, qui est une branche de la sécurité internationale et la problématique du contrôle de la commercialisation internationale des armes. C’est l’analyse de ces 2 aspects du problème qui a permis de faire le lien logique entre le mémoire et le cours de Master. »

Chaque thème abordé correspond à une recherche de façon séparée, c’est pourquoi a-t-il signalé : « Je vous demande de vous en procurer auprès de la maison d’éditions Harmattan ou à la bibliothèque de l’armée de terre sise au camp Samory. »

Elisa Camara

+224 654 95 73 22

“