Littérature : le livre “Cheikh Chérif Sagalé, illustre Saint du Fouta-Djallon” du Dr Mahdiou Telivel paru chez L’Harmattan Guinée

Ce mercredi 26 août 2020 à Conakry, la maison d’éditions Harmattan Guinée a procédé à la dédicace du livre intitulé “Cheick Chérif Sagalé, illustre Saint du Fouta-Djalon” du Dr Mahdiou Télivel Diallo. Un livre de 316 pages qui relate la vie et les enseignements de Cheikh Chérif Mohammed Abdoulahi Al Hassani de Sagalé. Il est issu de la noble descendance du prophète Mahomet (PSL), arrivé en Guinée vers 1918 et dont l’existence fut exclusivement consacrée à l’Islam.

Selon l’auteur, c’est suite à un rêve que lui est venue l’envie de relater l’histoire du Saint homme. Il lui aura fallu une vingtaine d’années pour venir à bout de ce livre.

« De la blouse à la plume, il y a une sacrée distance mais c’est la volonté divine et aussi le souci d’honorer un rêve que j’ai fait concernant cet écrit qui m’ont poussé à écrire ce livre », a-t-il expliqué.

Avec pour but d’amener les lecteurs à chercher l’agrément du Très Haut, cette histoire de Cheikh Chérif Mohammed Abdoulahi Al Hassani Sagalé venu très jeune en Guinée devrait amener chacun à se remettre en question.

« Le livre vise à faire connaître le Saint et à travers le Saint faire connaître l’Islam pour chercher l’agrément de Dieu le Très Haut. Le personnage central de ce livre c’est le Cheikh Chérif Mohammed Abdoulahi Al Hassani Sagalé. Le livre parle de ce Saint et ce Saint parle de l’Islam. Cheikh Chérif Mohammed Abdoulahi Sagalé est venu très jeune à l’âge de 18 ans en Guinée ici. Donc en gros, c’est un livre qui pousse tout un chacun au retour vers l’Islam, à se remettre en question. En résumé, je veux dire que tout un chacun doit se mettre au service de l’Islam parce que l’Islam dans le vrai sens du mot veut dire amour, fraternité et humanité », dira-t-il en substance.

A noter que le Dr Mahdiou Télivel Diallo est aussi chirurgien-dentiste à l’hôpital national Ignace Deen de Conakry.

Maciré Camara