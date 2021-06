Littérature : le livre ‘’de la politique à la dignité, la vie de l’honorable Sékou Savané et l’histoire politique de la Guinée’’ disponible

Ayant pour auteur Aboubacar Sayon Fofana, ce roman intitulé « de la politique à la dignité, la vie de l’honorable Sékou Savané et l’histoire politique de la Guinée » est un roman autobiographique fruit de plusieurs années de causeries avec l’homme politique qui est Sékou Savané.

« Les paroles qui y sont transcrites par l’auteur sont de l’honorable Sékou Savané, fils du Mandingue profond qui n’a jamais fréquenté l’école française. Mais l’école coranique et celle des anciens l’ont pétri de sagesse et d’un sens de l’analyse hors pairs. Sa prise de parole, dans n’importe quelle circonstance, force l’admiration. Ses propositions de solutions sur des questions sociales et politiques sont souvent incontestables. Son passage à l’Assemblée nationale, député autodidacte a marqué tous ses pairs et mandants. C’est pourquoi l’auteur, en écrivant ce livre, a mis un accent particulier sur son combat politique, de l’accession de la Guinée à la souveraineté, à l’instauration du multipartisme. Il est une source d’inspiration pour les jeunes générations qui aspirent à jouer un rôle politique important pour leurs communautés et leurs pays. En lisant ce livre, on s’aperçoit qu’au-delà de la biographie de l’homme, on voit dans un miroir, le portrait politique de la Guinée depuis l’indépendance, jusqu’à nos jours. C’est une véritable épopée des temps modernes », peut-on lire sur l’une des pages dudit roman.

Youssouf Keita