Littérature : “le troisième homme du bas-fond”, une œuvre de science-fiction écrite par Mamady Koulibaly 

La dédicace du livre “Le troisième homme du bas-fond” de Mamady Koulibaly par la maison d’éditions Harmattan Guinée a eu lieu ce mercredi 16 septembre 2020 au Palais du peuple. Un roman policier qui fait cas de deux corps retrouvés dans un bas-fond de la haute banlieue de Conakry. Que s’est-il passé ? Serait-ce une dispute qui aurait mal tourné pour que l’homme donne la mort à la femme avant de se suicider ? Ont-ils tous deux été tués par un même meurtrier ou bien par des meurtriers différents ? Qui serait le troisième homme du bas-fond ? Tout un tas de questions surviennent dans cette enquête menée par le commissaire Youssouf et l’inspecteur Simakan.

« Les enquêteurs vont utiliser tous les moyens légaux à leur disposition. Ils vont utiliser l’écrit, ils vont utiliser le témoignage, la présomption, l’aveu, ils vont utiliser même des moyens électroniques de tests d’ADN pour pouvoir monter jusqu’à la vérité, donc identifier les présumés auteurs et les mettre à la disposition de la justice », explique d’entrée Mamady Koulibaly l’auteur.

Dans ce roman comme dans tout autre roman policier, six invariants permettront d’élucider cette affaire.

« Le premier invariant c’est le crime ou le délit, le deuxième c’est le mobile, le troisième c’est la victime, le quatrième c’est le coupable, le cinquième c’est le mode opératoire et le sixième c’est l’enquête. Dans l’exposé que je viens de faire, j’ai parlé de trois invariants. On connait à peu près les victimes, on connait le crime et on connait l’enquête. Reste à découvrir le mode opératoire, le mobile et surtout à savoir qui est vraiment le coupable », dira-t-il.

Passionné de recherches et auteur de plusieurs romans policiers, Mamady Koulibaly est aussi analyste, programmeur et Directeur de la collection “Écrire l’Afrique”.

Maciré Camara