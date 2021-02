Littérature : ‘’Mbara’’, un roman dédicacé par Bangaly Moba Camara

Cherchant à relater l’environnement socioculturel de son pays (Guinée), à la fois difficile et sentimental, l’auteur Bangaly Moba Camara décrit dans son ouvrage « Mbara » qui signifie « chez moi » en langue Malinka, les réalités amères que traverse son pays pendant les heures sombres de son histoire.

Paru aux éditions l’Harmattan-Guinée le mercredi 17 février à Conakry, l’auteur met en relief le passage de l’épidémie Ebola au covid19, de la migration à la lecture y compris l’amour, sont entre autres les différents aspects véhiculés dans cette œuvre de type culturel et juvénile.





« Mbara » est aussi un pays imaginaire dans lequel la jeunesse peine à survivre pour des causes économiques et sanitaires qui, malheureusement poussent les jeunes à prendre le chemin de l’exil.

Cependant, l’auteur réussit ici un agréable dosage entre fiction et réalité historique pour aiguiser la curiosité des lecteurs et les tenir en haleines.





Pour la circonstance, l’auteur Bangaly Moba Camara a souligné les biens fondés de sa production littéraire. « Mbara est un livre qui parle des réalités du pays, qui met également en scène le développement de la jeunesse et surtout à travers la lecture. Des aspects de la culture sont aussi évoqués dans cet ouvrage, c’est pourquoi le titre ‘’Mbara’’ qui met en exergue l’authenticité culturelle, l’épidémie à virus Ebola, l’immigration et l’amour ».





De la fiction à la réalité, l’auteur et professeur de français s’inscrit dans un style originel dans lequel son inspiration est tirée de sa mère a-t-il souligné de passage.

« Ma source d’inspiration est venue de ma mère, partant de ce constat, elle me conseillait de façon directe et indirecte. Directe à travers les réalités et indirecte à travers les récits. Son éducation m’a permis de concevoir cet ouvrage et transmettre en quelques sortes ses idées, c’est pourquoi je fais un mélange entre la fiction à la réalité pour essayer d’éduquer cette jeunesse guinéenne, parce que nous avons tendances à être emporté par des politiques et pourtant la culture peut faire beaucoup dans ce pays », a indiqué Bangaly Moba Camara.





Par ailleurs, la pertinence et le style simple de l’auteur traitent des questions brûlantes du moment, en occurrence : la Covid-19, migration et la passion de la culture et de la lecture. « Mbara » est un ouvrage de 80 pages, qui évoque naturellement l’importance de la culture et les réalités existentielles d’un pays fragilisé par les épidémies, mais également nourrit par le sensationnel d’où l’amour de vivre ensemble.





Amara Touré