Littérature : Oumar Diallo dédicace son premier Roman intitulé : « Le Bien, Même au Temps de Mal » dont 30% des ventes seront orientés dans l’humanitaire

Ce samedi 2 juillet, Oumar Diallo jeune activiste, Sociologue de formation et également diplômé en ressources humaines et marketing a publié un roman intitulé « Le Bien, Même au Temps de Mal ». Un roman de 117 pages, dédicacé par les Éditions Les Plumes Inspirées.

Après avoir rendu grâce à Dieu et un hommage mérité à ses parents qui ne sont plus de ce monde, l’auteur a remercié toutes les personnes qui l’ont accordé un coup de pousse pour être là aujourd’hui.

Il souligne que son action est d’être au service de la population et de rappeler également que son livre est une œuvre dans laquelle chacun va se retrouver.

Présente à la cérémonie de dédicace, la vice-présidente du Conseil National de Transition Maïmouna Yombouno, après avoir prodigué des conseils à l’auditoire, a encouragé l’auteur et ceux qui évoluent sur cette démarche à plus de courage et a exhorté les uns et les aux autres à les soutenir « Ceux qui transforment leurs idées en réalité doivent être accompagnés et magnifiés et c’est le cas de Oumar Diallo. Toute personne qui a eu le temps pour écrire, écrit lui même son histoire en lettre d’or et la personne n’est pas passée sur cette terre pour rien ».

Prenant la parole, l’auteur, Oumar Diallo est revenu sur le contenu de son roman et le but recherché derrière cet ouvrage « Dans ce livre, j’ai eu à raconter des vécus, faire voyager les lectures, donner des émotions, des sentiments, des conseils mais aussi et surtout dénoncer des mauvaises pratiques de notre société », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter plus loin : « Pour contribuer au développement socio-économique de notre pays, j’ai décidé d’orienter 30% de toutes les ventes de mon œuvre dans l’humanitaire. Pour cela, je saisi cette occasion pour annoncer le lancement officielle dès ce samedi de la fondation « Père et Mère pour l’humanitaire ». C’est une manière d’honorer nos parents et de venir en aide aux plus nécessiteux car les démunis méritent notre attention. Soyons donc utiles à temps et au temps que nous pouvons car, aucun geste n’est petit ni grand », a souligné Oumar Diallo tout en annonçant que d’autres œuvres suivront très prochainement.

La cérémonie de dédicace s’est déroulée en présence de Maïmouna Yombouno, Vice-présidente du CNT, ambassadrice du livre, de L’ex ministre d’Alpha Condé Sanaba Kaba, la famille biologique de l’auteur, ses proches et collaborateurs et de plusieurs autres invités.

Mamadou Yaya Barry