Littérature : remise de prix aux lauréats du concours de l’appel à l’écriture sur la Covid-19

La maison d’édition Harmattan Guinée a procédé ce mercredi 25 novembre 2020 à la remise des prix aux lauréats du concours de l’appel à écriture des textes sur le Coronavirus et la présentation du livre Covid-19 : témoignages de Guinée. Il s’agit du fruit d’un projet intitulé « le livre au service de la lutte contre la COVID-19 » initié par l’Association Guinée Culture et les éditions Harmattan Guinée en soutien aux auteurs et à la création lancé le 30 septembre dernier.

A ce concours, ont pris part 137 candidats, seulement les 15 meilleurs textes ont été retenus pour la constitution de ce livre de recueil de 179 pages.

Selon Sansy Kaba Diakité, cette récompense des 15 Lauréats est une façon pour Harmattan Guinée de contribuer à la lutte contre la Covid-19.

« Les candidatures sont venues de partout. On a regroupé les textes, on a sélectionné les 15 meilleurs retenus, c’est ce qui fait l’objet de ce recueil. Donc, il n’y a pas eu de copinage, il n’y a pas eu vraiment de favoritisme. Le président du jury était Alfred Ki-Zerbo, représentant de l’OMS en Guinée, il a participé à toutes les étapes. Cette récompense des 15 Lauréats est notre façon pour nous de contribuer à la lutte contre la Covid-19.

Ces lauréats vont bénéficier d’une promotion dans les écoles, dans les universités, dans les quartiers. Nous rêvons même d’aller dans les villes et à l’étranger, c’est ça notre objectif », précise-t-il.

Thierno Hamidou Yali Bah, fier d’être l’un des lauréats du concours, a expliqué le contenu de son témoignage.

« Je pense plus à la profondeur du texte de témoignage. Comme je vous le disais, j’ai contracté la maladie à Coronavirus en juin dernier. J’ai été tenu de rester à domicile pendant deux semaines. C’était un moment très difficile de stress, d’angoisse, de peur surtout que j’avais un ami qui venait juste de décéder de la maladie, donc ça été terrible. Et à la fin de cette convalescence, j’ai décidé de témoigner en littérature de ce qui s’est passé. Et je pense que ça touché le jury », estime-t-il.

S’exprimant au nom du Premier Ministre aussi était présent à la cérémonie, Tibou Camara Ministre de l’industrie et des PME a, non seulement félicité les initiateurs du concours et les lauréats, mais aussi encouragé les candidats qui n’ont pas été sélectionnés.

À noter que ce livre “COVID-19 : Témoignages en Guinée” est disponible un peu partout en Afrique et dans le monde pour faire porter la voix de la Guinée.

Maciré Camara