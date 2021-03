Littérature : ‘’SOGUÉ’’, un livre de M’mah Soumah présenté au public guinéen

La salle de spectacle du centre culturel franco-guinéen (CCFG) a servi de cadre ce jeudi, 4 mars 2021, à la présentation d’un ouvrage de 122 pages, subdivisé en six (6) chapitres, intitulé : “SOGUÉ”. Dans ce livre, l’auteure raconte la vie estudiantine, les échecs de la vie, les rapports familiaux, l’aventure et les épreuves de la vie.

Dans son intervention de circonstance, l’auteure d’abord remercier du fond du cœur ses parents spécialement son père Almamy Seny Soumah et sa mère Maïmouna Fadiga absente pour cause de maladie et des parents, dit-elle « qui n’ont ménagé aucun effort pour mon éducation afin de faire de moi la femme que je suis devenue, la femme devant vous »a-t-elle tenue à rappeler.

Devant des invités dont le secrétaire général de la Présidence de la République de Guinée, Naby Youssouf Kiridi Bangoura et des honorables députés, l’auteure qui est rentrée de l’exil pour des raisons d’études a tenue à placer :

« Je ne saurais décrire la joie immense que je ressente à l’instant présente. Je préfère tout simplement dire que je suis heureuse d’être la aujourd’hui parmi vous, cet événement bien inscrit dans un conteste sanitaire très délicat pour nous tous, me conforte d’été revenue chez moi après plusieurs années », s’est-elle réjouie.

« Pour revenir au roman Sogué en me basant sur le retour des lecteurs, je peux dire c’est un livre dans lequel tout le monde se retrouve. Beaucoup ont cru que j’ai racontée mon histoire ou même la leur. Même en l’ayant écrit je relie souvent ce roman comme si je n’en étais pas l’acteur et je le recouvre chaque fois. Vous y trouvé des passages amusants mais aussi instructifs, puissant à la fois. »

A l’en croire, plusieurs thèmes sont abordés notamment, « les rapports familiaux, l’échec, la réussite, et déception, la recherche de sois et la confiance en sois, les galères et la vie étudiante, l’aventure et les épreuves de la vie, vous en serez beaucoup dans les lignes de Sogué », a indiquée l’’auteure.

Présent dans la salle, Naby Youssouf Bangoura a témoigné : « Je dirais simplement à tout un chacun en 6 chapitres, tu as su rendre le vécu de beaucoup de jeunes de son âge, garçons et filles, ici ou ailleurs, les aventures et les galères peuvent se vivre à Conakry, peuvent se vivre à Rabat et peuvent se vivre à New-York. Tu as raconté ses galères avec beaucoup d’humour et une touche de sensibilité très atténuée. La recherche de sois, cette question qui hante ce jeunesse et heureusement qui ne finit pas le long de toute la vie, la recherche de sois est très bien traité dans le livre (…) Sogué est un bon titre, un bon titre comme le Sogué de la Guinée, un bon titre comme le Sogué de Kindia et de Dubréka, un bon titre que le soleil et l’espoir peut incarner (…) Je te présente tout mes encouragements et de dire l’avenir dure longtemps…je te souhaite beaucoup de paix et de temps à consacré à l’écriture. »

Mamadou Yaya Barry