Littérature : ‘’voyage initiatique’’, un roman d’épreuves écrit par Nyankoye David Mahomou

Le rythme de la vie est parfois une longue épreuve à laquelle le destin pourrait bien nous mener de la souffrance au bonheur. Tel est l’épilogue illustré par Nyankoye David Mahomou dans son roman « voyage initiatique », publié ce mercredi, 20 janvier 2021, à Conakry par les Editions Harmattan-Guinée.





Convaincu de sa complexité, l’auteur s’inspire de la vie comme étant un fleuve loin d’être tranquille. Elle vient avec son lot d’épreuves et les épreuves, notre héros Koulagoye (personnage) du roman en a subi. Mais il les a surmontées les unes après les autres pour forger en tant qu’homme et surtout faire face à son destin qui valse entre le noir et le blanc, parfois teinté de gris.





Ce roman met en relief aussi, les réalités difficiles de « Koulagoye » sur les péripéties de la vie à travers la souffrance, la méchanceté, la persévérance, la résilience, la polygamie, jusqu’à atteindre son but, c’est-à-dire le bonheur.

En prenant la parole, l’auteur Nyankoye David Mahomou a décrit de façon sommaire son livre. « Cet ouvrage parle du parcours d’un jeune homme appelé « Koulagoye » qui vient de la langue pèlè. Koulagoye, sa vie a connu beaucoup d’épreuves, de la douleur, de la tristesse, en dépit de tous ces mouvements, il a pu surmonter et à essayer de se battre pour la réussite de ses études. En somme, il s’est tracé un avenir prometteur », a-t-il expliqué.

Autre point marquant de l’ouvrage raconte l’écrivain est de « mettre en parallèle deux systèmes (éducatif et professionnel) différents, celui guinéen, et le pays d’adoption de l’auteur, le Sénégal ».

Invité d’honneur, Edouard Sagno parlementaire a souligné.

« En assistant à la dédicace de ce livre aujourd’hui, nous sommes impressionnés par le parcours du personnage principal à travers tout naturellement le « voyage initiatique », cela veut dire qu’il part d’un point pour aller d’un autre. Dans cette étape, il y a une sorte de traversée du désert, cette traversée du désert si voulez toutes les étapes par lesquelles il passe, lui permet d’arriver à un certain niveau, c’est ce que nous comprenons fondamentalement dans ce livre. Cette étape est en quelque sorte une phase autobiographie qui nous est transposée dans le livre à travers le personnage principal de l’ouvrage ».





Ce roman de 102 pages, repartis en 11 chapitres, met en évidence le parcours fatidique et héroïque de « Koulagoye » de la souffrance au bonheur, ce qui a été pour l’auteur une leçon de vie d’où « le voyage initiatique ».





Amara Touré