Livraison à la Guinée de deux grosses locomotives construites en Chine

A l’issue d’un voyage de 11 400 milles marins (21 112 km), deux grosses locomotives construites par le groupe chinois CRRC pour la ligne ferroviaire Dapilon-Santou ont été débarquées le 8 mai au port guinéen de Boké, 35 jours après leur départ depuis le port chinois de Yantai (province du Shandong).

Mesurant 22 mètres de long, 3,3 mètres de large et 4,1 mètres de haut, ces deux locomotives à combustion interne (locomotive diesel) pèsent 150 tonnes chacune. La mission a ainsi établi un nouveau record national chinois pour le transport maritime en vrac entre Yantai et l’Afrique de l’Ouest en termes de longueur du parcours et de tonnage de la cargaison.

La ligne Dapilon-Santou relie le port de Boké à des mines de bauxite dans l’est de la Guinée. Elle contribuera fortement à l’amélioration de la capacité de transit du port après son entrée en service.

Le port de Yantai est le plus gros port de transit de bauxite de la Chine. En 2014, le port a rejoint une coalition créée pour exploiter des mines de bauxite en Guinée, et a lancé à cet effet une ligne maritime de 11 400 milles marins pour assurer la rentabilité et la facilité du transport en vrac entre les deux ports.

La ligne est aujourd’hui devenue une partie importante de la Route de la Soie maritime Asie-Afrique et a beaucoup contribué aux échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique ainsi qu’au développement des industries chinoise et guinéenne de bauxite.

Source:french.china.org.cn