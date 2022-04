Location de maison: « l’Etat ne m’a pas aidé à construire ni à acheter mon terrain, ma maison est à prendre ou à laisser » (concessionnaire)

C’est avec un grand soulagement que des millions de Guinéens ont suivi la semaine dernière le compte rendu du conseil des ministres. Il a été annoncé que l’avance pour la location à usage d’habitation est désormais fixée à 3 mois.

Pour les nécessiteux, c’est une opportunité qui facilite cette démarche. Un père de famille de 7 enfants, à la recherche d’un logement depuis près d’une année, témoigne.

« Je suis enseignant et j’ai 7 enfants en plus de mes neveux. Imaginez un peu la situation économique. J’ai fait 11mois à la recherche de 3 ou 4 chambres avec salon de préférence, mais à chaque fois c’est une somme autour de 3 millions qu’on me demande, avec une avance de 2 ans environ, comment faire? A l’annonce de cette nouvelle, je suis content et je suis plus que optimiste parce que trouver la maison n’était pas le problème majeur mais avoir l’argent », témoigne Oumar Dramé.

Si pour les demandeurs, c’est un soulagement, Ibrahima Sory Fernandez, un concessionnaire, trouve cette démarche inappropriée.

« L’Etat ne m’a pas aidé à construire ni à acheter mon tarrain et il ne me nourrit pas non plus », martèle-t-il.Cependant, ce propriétaire met un accent particulier sur sa dépendance.

« J’ai ma maison, celui qui vient a son argent. A mon âge, je bénéficie de ce que j’ai préparé pour me reposer. Donc s’il ne peut pas répondre à mes critères, je suis désolé, qu’il se cherche une autre maison », a coupé court cet habitant de Matoto Fassa.L’on se demande alors ce qui va se passer entre locataires et propriétaires après cette annonce faite par le gouvernement. Attendons de voir.

Mariame Mayi Cissé