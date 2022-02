L’offensive russe en Ukraine a déjà fait 40 morts, Kiev promet de se défendre

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la guerre contre l’Ukraine, appelant les militaires ukrainiens à déposer leurs armes. Plusieurs villes ukrainiennes ont été attaquées jeudi matin. L’Ukraine promet de se défendre.

« Poutine vient de lancer une invasion, une guerre à grande échelle de l’Ukraine« , a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba sur Twitter.

Le président russe Vladimir Poutine a lui-même annoncé une opération militaire dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, tôt jeudi, heure locale.

Dans un discours diffusé à la télévision nationale russe, jeudi avant 6 heures du matin, heure locale, Poutine a exhorté les forces ukrainiennes à déposer les armes et à rentrer chez elles, affirmant que toute responsabilité pour un éventuel bain de sang reposera entièrement sur la conscience du gouvernement ukrainien; ajoutant : « Nos plans ne sont pas d’occuper l’Ukraine, nous ne prévoyons pas de nous imposer à qui que ce soit”, rapporte CNN.

Le dirigeant russe a affirmé que la Russie entreprenait une “opération militaire spéciale” pour « démilitariser » et “dénazifier” le pays sous prétexte que la Russie se défendait, selon le New York Post. Immédiatement après le discours, des explosions ont été signalées dans la capitale Kiev, Kramatorsk, Kharkiv, Odessa et Marioupol– toutes les grandes villes d’Ukraine.

“Les frappes se poursuivent dans des villes ukrainiennes pacifiques. C’est une guerre d’agression. L’Ukraine défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d’agir – juste maintenant.”, a confirmé M. Kuleba, cité par le New York Post.

« Le monde doit agir immédiatement. L’avenir de l’Europe et du monde est en jeu.« , a-til poursuivi, avant d’énumérer la « liste de choses à faire:1. Sanctions dévastatrices contre la Russie MAINTENANT, y compris SWIFT

2. Isoler complètement la Russie par tous les moyens, sous tous les formats

3. Armes, équipements pour l’Ukraine

4. Aide financière

5. Aide humanitaire«

Pour sa part, Vladimir Poutine justifie son action par un appel à l’aide qu’il aurait reçu des dirigeants des territoires séparatistes soutenus par la Russie formés dans l’est de l’Ukraine en 2014, lit-on dans les médias américains.

Voa