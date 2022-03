Logement sociocommunautaire : Afriland First Bank offre un bâtiment bio à l’armée guinéenne

Afriland First Bank a procédé ce vendredi 25 mars 2022, à la remise officielle des clés d’un logement sociocommunautaire composé de trois (3) chambres salon et un magasin fait à l’aide des matériaux adaptés à l’écosystème entièrement construit en brique de terre, avec un coup global de 100,000,000 francs guinéens, aux forces de défense de la République de Guinée.

La cérémonie a eue lieu à l’intérieur du Camp Alpha Yaya Barry en présence du Colonel David Haba, représentant du Ministère de la Défense nationale, du Directeur général d’Afriland First Bank, du Commandant du Camp et de plusieurs autres invités de marque.

A sa prise de parole, le Directeur général de Afriland First Bank, Guy Laurent Fondjo, a réitéré que cet autre bâtiment qui fait l’objet de remise aux Forces Armées Guinéenne entre véritablement dans leur philosophie qui est celle de restaurer à l’africain sa dignité.

« L’armée est un corps extrêmement important parce que c’est elle qui veille à notre sécurité. Et pour que ces combattants puissent être tranquilles dans leur esprit une fois au champ de guerre, il faut que leurs familles restées au pays soient dans un logement décent. C’est pourquoi nous avons pensé qu’en offrant à chaque militaire de l’armée guinéenne un logement décent, c’est une manière de contribuer à sécuriser nos frontières. »

Poursuivant, il a fait savoir que l’ambition de son entreprise, c’est que partout où elle [Afriland First Bank] se trouve, ce n’est pas seulement pour faire la Banque. « Nous sommes avant tout africain et en tant qu’africain, nous devons laisser notre impact. Au-delà de la banque que nous faisons, nous devons mener des œuvres sociales, nous devons changer les mentalités, nous devons améliorer les conditions de vie et ce projet d’éloignement sociocommunautaire rentre dans cette dynamique là. Nous allons faire un transfert de compétence et nous allons également permettre aux guinéens d’avoir un habitat décent. Et en retour, nous allons financer cela. Donc l’idée pour nous, c’est de créer une chaîne vertueuse qui permette de propulser le développement de notre pays », a-t-il précisé.

Pour finir, M. Fondjo dira ceci : « Vous savez que nous avons ouvert les MUFFA depuis 7 ans avec 136 unités à l’intérieur du pays, dans toutes les préfectures et même les sous-préfectures. Nous avons en termes de flux injecté plus de 350 milliards GNF. Quand on parle de flux, ça veut dire que c’est renouvelable. C’est-à-dire quand on vous donne par exemple 1 milliard, quand vous remboursez, on vous donne encore 1 milliard, voire plus. A un moment donné, il y a eu rupture de retour pour qu’on puisse recharger », a rappelé M. Guy Laurent Fondjo dans son intervention.

A la date d’aujourd’hui, poursuit-il, « les mutualistes nous doivent près de 106 milliards GNF répartis dans les 136 unités dont je vous parle. Malheureusement, ces quelques dames qui sont les mauvais payeurs, qui ont collecté des dépôts auprès des femmes et n’ont pas reversé à la banque pour que le système continue, ce sont elles qui font beaucoup de bruits. C’est moins d’une dizaine mais ce n’est pas représentatif de toutes les MUFFA et MC2 qu’on a dans le pays parce que les autres continuent de travailler. De notre côté, nous continuons notre soutien, ce n’est pas l’agitation d’un petit groupe qui va nous pousser à arrêter notre travail. »

Pour sa part, le Colonel David Haba, Directeur de Cabinet au Ministère de la Défense Nationale, représentant le ministre à cette cérémonie s’est réjoui de ce projet qui consiste à donner un habitat décent aux militaires guinéens.

« C’est une initiative de Afriland First Bank. C’est un projet qui s’inscrit parfaitement dans le sillage des objectifs que le Président de la République s’est fixé à savoir : améliorer les conditions de vie des Guinéens et en particulier des militaires. Ce bâtiment témoin que vous nous montrez nous rassure que vous êtes capables de donner un logement décent aux militaires guinéens. C’est pourquoi, je prends la parole au nom du ministre de la défense nationale pour vous dire sincèrement merci ! Je sais qu’avec cette maison, nous avons la preuve, nous armées de Guinée que c’est possible d’avoir un logement décent écologique et à bon prix. J’ai puisé de votre discours deux points essentiels : le premier, c’est que vous réalisez le bâtiment avec des matériaux locaux. Donc il y a là l’idée de protection de l’environnement derrière et en même temps pendant la réalisation du bâtiment, vous travaillez en transmettant les compétences à des guinéens et à des militaires aussi. Ça veut dire qu’après vous on est capable de réaliser la même chose. Je vous dis donc sincèrement merci… »

Mamadou Yaya Barry