Logistique : Bolloré recycle pour le bien-être de l’environnement

Dans le cadre du projet Green Terminal, qu’il a lancé à l’occasion du rendez-vous mondial dénommé “un mois pour la planète” (21 juin au 21 juillet) et qui vise à protéger l’environnement, le groupe Bolloré a lancé, ce mercredi 14 juillet son opération de collecte et de recyclage.



Cette initiative dont le lancement a été fait par le directeur général du Terminal de Conakry, Emmanuel Masson, va consister pour la société, à collecter et recycler des matériels informatiques et électroniques hors d’usage de leurs différents bureaux et agences dont entre autres : ordinateurs et accessoires (écran, souris, câbles, claviers, webcams), imprimantes et cartouches d’encre, téléphones portables, appareils photos, caméras, clés USB.

« Pour ce qu’on fait ici aujourd’hui, il faut garder en mémoire que le groupe Bolloré est un groupe ancien qui fêtera ses 200 ans d’existence l’année prochaine. Il est aussi un groupe très sensible à tous les aspects du développement durable. Et dans les aspects de développement durable, il y a un aspect qui est très important, c’est l’aspect environnemental et ça se manifeste dans plusieurs domaines dans lesquels le groupe s’est développé », a rappelé le directeur général du Terminal de Conakry, Emmanuel Masson.



Et d’ajouter : « on s’associe aujourd’hui au mois mondial de l’environnement pour organiser une collecte de tous nos déchets informatiques qui sont des déchets dont le retraitement peut-être extrêmement polluant. Pour s’assurer, sous contrôle d’ huissier et avec l’aide d’une société qui a tous les agréments et toutes les compétences pour faire ce travail, que tous les déchets qui sont produits par Conakry Terminal vont être collectés, traités et recyclés de la manière la plus vertueuse possible, de telle façon qu’on remplisse nos obligations qu’on estime être nos obligations environnementales. On a collecté aujourd’hui à la fois les déchets de l’entreprise et puis les déchets que tous les collaborateurs ont bien voulu nous confier pour qu’ils soient retraités proprement de façon non polluante pour l’environnement qui nous entoure. »



Elisa Camara



