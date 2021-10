Loi de finances rectificative 2021 : le CNRD la promulgue mais…

Le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) a animé un point de presse ce samedi, 23 octobre au Palais Mohammed V à Kaloum. Il y était question de faire part à la presse du constat du CNRD relatif à la loi de finances rectificative 2021.

Selon le ministre secrétaire général à la Présidence de la République, cette loi des finances soulève assez d’interrogations car les lignes budgétaires allouées aux dépenses de la Présidence de la République, à l’Assemblée Nationale, à certaines Institutions Républicaines et certains Ministères ont connu des augmentations faramineuses

« Au regard de cette situation, le CNRD constate ce qui suit l’inexistence de mécanisme fiable de contrôle sur les dépenses effectivementréalisables; l’absence de support expliquant certaines hausses de dépenses dans lesInstitutions et départements ministériels concernés; le manque de rigueur dans la répartition des dépenses publiques; l’insuffisance d’outil de planification des recettes mobilisables; l’insuffisance de mécanisme de contrôle de la mobilisation et de la sécurisation des recettes; la mauvaise répartition des dépenses budgétaires sans prise en compte de l’orthodoxie financière. A cela s’ajoutent des prévisions de dépenses pour des structures quasi inexistantes ou non actives à savoir la CENI, le Haut conseil des collectivités, la Haute Cour de Justice, etc.», a déclaré le Colonel Amara Camara.

Poursuivant, il déclare: « c’est fidèle à son engagement de refondation de l’Etat et de moralisation de la vie publique que le CNRD a promulgué la loi de finances rectificative adoptée par l’ancienne Assemblée Nationale en vue de maintenir la légalité budgétaire. Avant d’exiger ce qui suit: « le respect scrupuleux des dispositions de la loi organique relative aux lois definances notamment, en ses articles 25 et 28; les dépenses de personnels pour toutes Institutions Républicaines et les Départements Ministériels sont renvoyés aux crédits correspondants figurant dans la loi de finances initiale, exercice 2021; la soumission des demandes de décaissement à une analyse et validation; la production de rapports de l’ensemble des opérations effectuées de façon mensuelle. L’exécution de la loi des finances rectificatives 2021 de façon intégrale dans son volet recette ». Il a rappelé que les Chefs de Division Administrative et Financière des départements ministériels et des Établissements Publics à caractère administratif ont été invités au strict respect des mesures ci-dessus.

Réitérant son engagement de moraliser la gestion publique, dit le ministre Amara Camara, le Comité National de Rassemblement pour le Développement (CNRD) appelle chacun aux devoirs patriotiques. Il termine en rappellant également que l’une des clés du changement amorcé est la moralisation de la gestion de la chose publique.

À préciser que le présent communiqué fait suite à une rencontre le 18 septembre dernier entre le CNRD et le Secrétariat Général de l’Assemblée Nationale sur l’analyse de la Loi de Finances Rectificative 2021.

Maciré Camara