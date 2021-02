Lola/Covid-19 : les 14 contacts libérés après 14 jours

Il y a deux semaines que deux cas de coronavirus ont été détectés dans la sous-préfecture de Bossou, à la base ouvrière de la société des mines de fer de Guinée (SMFG) à Gbakoré, située dans la sous-préfecture de Nzoo. Une délégation de la Direction régionale de la Santé et de la Direction préfectorale de la Santé s’est rendue hier vendredi 5 février 2021 à Gba et Serengbara pour consulter les 14 contacts. Ces derniers ont été libérés après 14 jours sans développer aucun signe de coronavirus. Le sous-préfet de Bossou, Aboubacar Keita, fait part de satisfaction par rapport à ce dénouement heureux.

« Vraiment, la population était inquiète après l’apparition du coronavirus. La stigmatisation de la population était grande et la population avait même peur de voyager ou faire des visites. Tout était devenu difficile par peur de coronavirus.

Les autorités sanitaires ont déclaré que les contacts mis en quarantaine sont maintenant libres. Ce qui a soulagé la population locale. L’espoir renaît donc au sein de la population de la sous-préfecture de Bossou.

Les cas suspects de coronavirus sont indemnes et personne n’a développé aucun signe de coronavirus depuis 14 jours. L’apparition de cette maladie avait provoqué la psychose au sein de la communauté.

Je lance toujours un appel à la population pour le respect des mesures sanitaires et le port du masque.

Aminata Condé