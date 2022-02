Lola: un enseignant accusé de viol ayant causé la paralysie

Malgré les récentes condamnations des coupables de viol à des peines de 10 de réclusion criminelle par le tribunal de première instance, les cas de viol prennent de l’ampleur dans la région de N’zérékoré.

La semaine dernière, c’est un enseignant qui aurait violé une fille âgée environ de 15 ans et qui a été paralysée par la suite à cause de cet acte ignoble.

Une information confirmée par l’inspection régionale de la promotion féminine de l’Enfance et des Personnes vulnérables, hier jeudi et qui précise par ailleurs que les enquêtes sont en cours.

« Effectivement, j’ai été saisi par mon représentant au niveau de la préfecture de Lola qui m’a informé qu’il y a eu un cas de viol commis par un enseignant d’un collège.Et fort malheureusement pour la fille, il paraîtrait qu’elle est paralysée selon les informations que nous avons reçues.Nous sommes actuellement sur les investigations avec les autorités. Déjà, la gendarmerie préfectorale de Lola est saisie. Et parallèlement, j’ai saisi aussi le préfet de Lola et qui a d’ailleurs instruit une mission de la gendarmerie à se rendre sur les lieux pour arrêter le présumé auteur de ce viol.Et nous avons aussi, à travers l’antenne de l’Action sociale de Lola, pris les choses en main. Mais j’ai aussi demandé à mes représentants d’assurer la prise en charge sanitaire de la victime, en attendant que lumière soit faite dans cette affaire. C’est dans une sous-préfecture de Lola. Mais puisque que les enquêtes sont déjà en cours afin de mettre main sur l’enseignant qui aurait commis cet acte, nous préférons garder le nom pour ne pas qu’il s’échappe, » a indiqué Thierno Alsény Souaré. Nous y reviendrons…

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77