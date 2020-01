LONAGUI : les revendeurs de tickets PMU dispersés à coup de gaz lacrymogène, des arrestations…

Les revendeurs de la Loterie Nationale de Guinée (LONAGUI) ont pris d’assaut ce vendredi le siège de la société à Kaloum pour réclamer l’augmentation des pourcentages sur leurs commissions et protester contre le retard dans le paiement de ces commissions.

Constitués majoritairement de femmes, ces revendeurs ont décidé de crier leur ras-le-bol à la directrice de la société Aminata Sylla qu’ils accusent de mauvaise gestion. Scandant des slogans : “Aminata zéro, Lonagui zéro”, ils n’hésitaient à asperger d’eau n’importe quel responsable se présentant devant eux.

Présent sur les lieux depuis 8 heures du matin, Camara Alya, revendeur depuis 10 ans à Dixinn ne décolère pas : « ce matin, nous revendiquons contre la mauvaise gérance de nos chefs. Aujourd’hui, nos points de revendications sont basés sur quelques points. On veut avoir les paris effectués pour situer les écarts par jour, avoir un état provisoire les 3 de chaque mois, avoir la commission au plus tard le 3 de chaque mois, le paiement des primes des cinq derniers mois des chefs de groupe ramasseurs, la prise en charge des chefs de groupe ramasseurs, la prime en charge des revendeurs en cas d’accidents de travail, l’augmentation des 10% sur leurs commissions, le paiement obligatoire des transports à 105.000 fg sans condition de vente du 1er au dernier revendeur et enfin les primes de fêtes ».

Tentant tant bien que mal de calmer les ardeurs, le directeur commercial de PMU-Guinée, Amara Camara a invité les manifestants au calme.

« Vous avez raison. Tous ceux qui sont là, je vous ai gérés pendant 10 ans. Ce que j’ai vu aujourd’hui je n’ai jamais vu. Nous vous donnons encore raison. Je suis là avec vos chefs d’agence, avec vos supérieurs commerciaux, s’il vous plaît, si vous souffrez moi je souffre plus que vous. C’est moi qui vous représente. Encore une fois ce que vous endurez ça m’a fait très mal. Je vous invite tous au calme. Tout ce que vous demandez c’est normal de les demander, vous pouvez demander plus que ça et ce que vous avez demandé ce n’est pas de la mer à boire on peut régler tout ça. Pour cette grande manifestation que vous avez faite, je vous donne encore raison et je vous invite au calme. Calmez-vous et je vais envoyer vos chefs d’Agence vers vous. Nous sommes là avec vous sous le soleil, on va discuter, on va trouver des solutions et je vous assure la Direction générale de la LONAGUI tirera toutes les conséquences. Vous avez été ses travailleurs sérieux, vous ne nous avez jamais créé de problème. Aujourd’hui, il y a des problèmes, nous va chercher les causes et on va les éradiquer définitivement Inch’Allah », s’est-il adressé aux protestataires. Avant de demander

aux revendeurs de chaque commune de designer des représentants en vue d’une discussion avec les responsables de la société en vue d’un accord. Mais, ces derniers insurgés, ont décidé de se rendre à la Primature où ils ont été dispersés à coup de gaz lacrymogène par les forces de l’ordre à mi-chemin.

Aux dernières nouvelles, des manifestants ont été arrêtés.

Maciré Camara