Longue audition pour Kabinet Sylla « Bill Gates », ex-intendant de la Présidence

Journée longue pour Kabinet Sylla « Bill Gates », homme d’affaires et ex-intendant général de la Présidence de la République sous Alpha Condé.

Selon nos informations, le patron de Djoma Group a été longuement auditionné mardi à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie.

La justice poursuit « Bill Gates », proche parmi les proches de l’ancien président guinéen, pour des faits de « corruption dans le secteur privé, détournement de deniers publics, blanchiment d’argent, soustraction et détournement commis par des agents publics, faux et usage de faux en écriture publique, abus de fonction, enrichissement illicite, corruption, concussion, vol en bande organisée et recel des fonds publics »

Focus de Mediaguinee