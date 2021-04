L’opposant Kabèlè reprend le contact avec le chef de l’État

Il fut longtemps ministre de la sécurité et de la défense nationale du président Alpha Condé avant de se brouiller. Me Abdoul Kabélè Camara, leader du RGD et candidat malheureux de la dernière présidentielle se rapproche du chef de l’Etat

Selon nos informations, l’opposant au régime de Conakry et le locataire du palais Sékhoutouréya échangent régulièrement. Mieux, ils parlent de leur quotidien. Alpha Condé qui est son ami de plusieurs années l’a d’ailleurs mis sur sa “liste de VIP”. Pourquoi ? Allez savoir. Kabèlè ne démentira pas. Nous y reviendrons…

