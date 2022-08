Loterie : important communiqué de la LONAGUI

🔴COMMUNIQUÉ] Conformément aux dispositions du décret D/2022/N0236/PRG/CNRD/SGG du 13 Mai 2022 complétant le Décret N°028/2000/PRG/0236/PRG/SGG du 28 mars 2000, créant la société publique chargée de l’organisation, de la gestion et de l’exploitation de toutes les formes de loterie, de jeux, de pronostics et assimilés en République de Guinée, la Direction Générale de la LONAGIJI a le plaisir d’informer l’opinion nationale, qu’elle assure à partir de ce dimanche 14 Août 2022, sur toute I’étendue du territoire national la commercialisation de toutes les formes de loterie et pronostics en réseau physique de distribution y compris celles des paris sportifs.