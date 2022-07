Loterie : la Lonagui lance un produit appelé ‘’Loto Fortune’’

La Loterie de Guinée (LONAGUI) continue d’innover en faveur de ses millions de parieurs à travers le pays. Dans la matière de ce lundi 5 juillet 2022, elle (LONAGUI) a procédé au lancement officiel de nouveau de jeu dénommé ‘’Loto Fortuné’’. C’était au quartier Coronthie, dans la commune de Kaloum en présence de ses partenaires dans ledit jeu à savoir MTN Guinée et SENDITOO.

Selon le Directeur commercial, Abdoul Karim Conté, le partenariat qui lie la LONAGUI à ses partenaires dans ce projet est une initiative de la direction générale de la Lonagui à travers son Directeur général.

« Et ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la sécurisation et de la mobilisation des recettes de l’Etat du pays prônée par les nouvelles autorités du pays. C’est un partenariat gagnant-gagnant. On a signé un contrat avec MNT et SENDITOO pour permettre de créer des emplois jeunes, parce que c’est une extension du réseau commercial de la Lonagui. On espère que ça sera un partenariat fructueux et pèrin. Le contrat est signé sur une année renouvelable. Donc si toutes les exigences de la Lonagui sont respectées, c’est un partenariat qui peut être renouvelé », dira entre autres M. Conté.

Pour la responsable commerciale et des partenariats à Senditoo, le produit en question s’appelle ‘’Loto Fortune’’.

« C’est un produit que la Lonagui a initié et elle (Lonagui) est en partenariat avec MTN et Senditoo. Senditoo a été cocté parce que nous avons déjà une grande capacité de mobilisation et de gestion en terme de distribution de Mobaye Monnaie que vous rencontrer souvent dans les coins des rues de Conakry. C’est la raison pour laquelle MNT a visé Senditoo afin de développer ce nouveau jeu qui s’appelle Loto Fortune. Pour ce jeu, vous aurez des kiosques un partout à Conakry et à l’intérieur du pays également. Et comment ce jeu fonctionne ? Il y a le Loto et il y a le pari sportif. Au niveau du loto, nous avons 4 types de jeu et la mise minimum est de 2000 fg et ça peut aller jusqu’à 5000 fg et au-delà. Et quand vous pariez, quelque soit l’issue du jeu, vous avez au moins la chance de recouvrez ce que vous avez eu à miser. C’est-à-dire si quelqu’un mise sur 2000 fg, s’il perd, il a au moins la chance de pouvoir ses 2000 fg de mise. Et pourquoi MNT a été cocté ? C’est pour éviter que le liquide circule dans les mains. Quand les parieurs vont jouer dans nos différents coins, les montants seront versés sur un compte marchand dédié par MNT et directement versé sur le compte de la Lonagui. Donc vous comprenez déjà que les fonds ne vont pas passer par quiconque. Histoire de sécuriser les fonds et de faire que chacun puisse gagner et distribuer équitablement les gains. C’est-à-dire gagnant-gagnant », a expliqué Mme Kamano Mara Élisabeth N’Gamé.

Dans la même logique d’élargir les canaux de distribution de ses produits, la Lonagui à travers son Directeur adjoint chargé des finances a procédé au lancement de leur partenariat avec l’entreprise DML.

« Vous savez, la Lonagui est en phase d’extension de ses différents produits. C’est ainsi qu’on a fait appelle à un partenaire local qu’est DML qui aura en charge de vendre nos produits sur l’ensemble du territoire guinéen. On a choisi d’abord comme phase pilote, la zone de Ratoma et progressivement, nous irons dans le pays profond. On croit en DML par sa capacité surtout de distribution et son dynamisme. Donc, c’est ainsi qu’on a choisi DML parmi tant de partenaires. On a vu en eux qu’ils sont déterminés à nous accompagner et la Lonagui aussi ne ménagera aucun effort pour les soutenir dans notre partenariat », dira en substance M. Condé.

Youssouf Keita